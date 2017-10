U sarajevskoj Magazi je danas održana promocija i potpisivanje knjige "50 godina bosanskohercegovačkog pop-roka" publiciste i novinara Amira Misirlića u kojoj je objedinio historiju bh. pop-rock muzičke scene.

Misirlić je naglasio kako se često zaboravlja da je jugoslovenska pop-rock scena, poslije anglosaksonske, bila najznačajnija u 80-im godinama prošlog stoljeća te da ga je, između ostalog, i to ponukalo da napiše ovu knjigu. On objašnjava zašto je 1967. godina bila tako presudna.



"Indexi su 1967. godine objavili prvu autorsku vokalno-instrumentalnu rock pjesmu na ovim prostorima, a po nekim izvorima, to je i prva takva pjesma u tadašnjoj Jugoslaviji. Bila je to pjesma 'Pružam ruke'", rekao je Misirlić.



Drugi važan događaj jeste festival Vaš šlager sezone koji je prvi put održan u aprilu 1967. godine. On je naglasio i značaj Ismeta Nune Arnautalića koji je od 1962. godine insistirao da Sarajevo dobije svoj festival.



Misirlić smatra da, kao što postoji Kuća sevdaha, treba se osnovati i muzej sarajevske pop-rock scene koja mora ući i u školske programe, jer stvaraoce tog doba moramo zapamtiti i ponositi se njima.



"Moja knjiga je mali doprinos da sačuvamo sjećanje na ljude koji su obilježili pop-rock scenu od 60-ih na ovamo", rekao je Amir Misirlić.



Knjiga Amira Misirlića "50 godina bosanskohercegovačkog pop roka" objavljena je u izdvačkoj kući Šahinpašić, gdje se može i kupiti, a možete je potražiti i u Magazi.