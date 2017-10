U početku kao ljubav, strast i hobi ples je danas zanimanje Adnana Kabiljagića porijeklom iz BiH, koji trenutno radi kao profesor salse i latino plesova u poznatoj školi Conservatoire Jean Baptiste Lully de Puteaux u Parizu.

U početku kao ljubav, strast i hobi ples je danas zanimanje Adnana Kabiljagića porijeklom iz BiH, koji trenutno radi kao profesor salse i latino plesova u poznatoj školi Conservatoire Jean Baptiste Lully de Puteaux u Parizu.

Adnan Kabiljagić iz Banje Luke u Pariz je stigao ratne 1994. godine. Nije imao poznanstva, niti je govorio francuski jezik te su mu savjetovali da upiše tečaj plesa.



"Nisam se prije bavio plesom, niti sebe vidio u tome. No, kako u tom trenutku nisam imao puno izbora niti drugih opcija poslušao sam savjet, otišao do škole plesa. Namjera mi je bila upisati tečaj valcera ili slične vrste plesa, ali igrom slučaja prvi slobodan termin bio je tečaj salse. Sve ostalo je historija", priča Kabiljagić.



Imao je sreću što je to bila jedna od najboljih plesnih škola u Parizu, s vrhunskim profesorima.



"Salsa je za mene bila otkriće i kao ples i kao terapija. Umjesto jednom sedmično, dolazio sam svaki dan. Zahvaljujući tome, brzo sam napredovao i uskoro dosegao nivo svojih instruktora. Možda je to bio i neki naš, bosanski skriveni talent", naglasio je.



Prisjeća se da su se njegovi počeci zapravo podudarili i sa širenjem salse u Parizu. Tako je, kaže, sudjelovao u mnogim inicijativama i bio u kontaktu s vrhunskim kubanskim plesačima koji su tad dolazili u Pariz.



"S prijateljima sam osnovao plesnu trupu i nastupao na raznim festivalima salse. Sudjelovao sam kao plesač u nekoliko filmova, od kojih je najpoznatiji "Chili Con Carne". Ples je za mene od početka bio velika ljubav, strast, ali isključivo hobi. No, posljednjih godina odlučio sam se profesionalno posvetiti isključivo plesu. Trenutno radim kao profesor salse na Conservatoire - J.B. Lully de Puteaux", naglasio je.



Kabiljagić podsjeća da je salsa doživjela punu ekspanziju sedamdesetih godina 20. stoljeća, korijeni salse su na Kubi. U salsi postoji više različitih stilova, a i dalje stalno evoluira.



"Isprobao sam ih nekoliko i u svemu tome razvio svoj stil koji je baziran na kubanskoj salsi s primjesama stila "L.A" (Stil koji se razvio '70-ih godina u Los Angelesu), kojemu danas dodajem elemente jazza i modernog plesa kojima sam se više posvetio u posljednje vrijeme", istaknuo je.



Kroz iskustvo rada kao profesor uvjerio se, kaže, da ples ima mnogo jače djelovanje nego su to sami koraci.



"Često služi i kao uspješna anti stres metoda, nakon napornog radnog dana i/li kao sredstvo opuštanja, usudio bih se reći i terapije. Neki u plesu vide uspješan način održavanja linije, pristupaju tome kao fitnesu. Tako danas, na svojim časovima plesa, kombiniram sve te aspekte. Dejstvo plesa kao terapije je poznato, na tome puno radim sa svim dobnim skupinama. Sve više se koristi i u radu s osobama s invaliditetom. Imao sam dosta prijatnih iskustava u radu s tim osobama, to je nova oblast koja me mnogo zanima i na tome planiram dodatno raditi", naglasio je.



Uvjerio se, kaže, da se salsa njeguje i kod nas u BiH. Postoje brojne škole, organiziraju se kongresi i festivali salse.



"Nažalost, nisam još imao prilike lično sarađivati s nekima od njih, ali se nadam da će se to uskoro promijeniti", naglasio je Adnan.



Trebalo mu je dosta vremena da shvati kako je u životu lijepo raditi ono što zaista voliš. Sad svjestan toga, Kabiljagić naglašava da je ples prije svega poštovanje drugoga i poštovanje samoga sebe. Razmišljao je često baš o tome prilikom dolazaka u BiH, imao je želju da pokrene školu plesa i radi kod "kuće", ali zasad je sve ostalo samo na tome.