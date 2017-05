Sarajevska hit predstava "Dame biraju", u režiji Admira Glamočaka i produkciji Altteatra, publici je predstavljena više od 140 puta. Večeras je u sklopu regionalnog festivala komedije "Osmijeh Sarajeva" ponovo gledala sarajevska publika i to je, na žalost mnogih pripadnica ljepšeg spola, bilo posljednje izvođenje u Sarajevu. Tim povodom razgovorali smo s Adnanom Gorom, Davorom Sabom i Emirom Fejzićem koji su se, ne skidajući osmijeh sa lica, prisjetili prvih izvođenja i zanimljivih anegdota, ali i govorili o daljim planovima.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Insert sa predstave "Dame biraju"

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

"To je neka kolektivna odluka jer imamo mnogo obaveza i ne možemo sve stići. Odlučili smo raditi mini turneje, a što se tiče Sarajeva to je to. Ove godine smo malo bili fokusirani na BiH, više smo igrali u regionu, a sada imamo planove i za inostranstvo", rekli su Adnan, Davor i Emir na početku razgovora.Ipak, ističu da to "nije u kamen uklesano" i podsjećaju da su i 8. marta ove godine donijeli istu odluku."Mi je pokušavamo odigrati posljednji put ali ne daju nam i vjerovatno ćemo je još nekoliko puta posljednji put igrati", rekao je Emir.Predstava "Dame biraju", koja je nastala po poznatom filmskom hitu "The Full Monty" (kod nas prevedenom kao "Skidajte se do kraja"), doživjela je ogroman uspjeh širom regiona. Gdje god da igraju dvorane su pune, a karte danima unaprijed rasprodane. Adnan, Davor i Emir priznaju da je striptiz bio dobra promocija predstave, ali da je to samo kruna i nikako primarni razlog njenog uspjeha."Riječ je, prije svega, o jednoj kvalitetnoj komediji i ko god dođe na predstavu dva sata uživa, smije se i zaboravi na sve. Mislim da je prvenstveno to razlog velikog uspjeha i razlog zbog kojeg se publika vraća da je gleda po nekoliko puta", rekao je Emir.Adnan podsjeća na repliku iz predstave "Ovo su tačke izuzetno zabavnog karaktera" i dodaje da na tu kartu i oni igraju i da je riječ prvestveno o glumačkom zadatku koji im je bio veliki izazov."Strašno je neugodno bilo na probama kada je došlo do toga da se moramo skidati. Dosta smo se branili nekim smijehom i odbijali skinuti se i bio je izazov napraviti nešto što neće biti samo seks nego stvarno zabava, priča koja je aktuelna, tema koja je bitna i jaka i o kojoj se treba govoriti. Izazov je sve to progurati u prvi plan, a mislim da smo u tome uspjeli", rekao je Adnan.Ipak, među publikom se nađe i pripadnica ljepšeg spola koje ne znaju razliku između muškog striptiza i predstave o njemu. Iako se trude to izbjeći, priznaju da im se događalo da dame iz publike bacaju grudnjake, naušnice, šalju pisma i cvijeće pa čak i zapjevaju."Dešavalo se da nastane prava stadionska atmosfera u kojoj svi učestvuju. Znale su dobacivati i pjevati nam 'Caki, Caki Cale kupi mi sandale' ili 'Sitnije Cile, sitnije'. Iako se u tim trenucima trudiš biti skoncentrisan, ponekad je to prosto nemoguće i nemoćan si jer ne možeš vladati situacijom", prisjetio se Adnan.Davor nam otkriva kako ima žena koje su dolazile po petnaest, dvadeset puta i koje napamet znaju replike."Generalno, ima onih onih koje dolaze stalno i na svakoj predstave prate drugog glumca. Znaju replike napamet pa prije nego je izgovoriš čuješ kako je neko kaže u publici ili čuješ kako govore jedna drugoj 'Ej sad će ono'", rekao je Davor.Prisjetili su se i kako se na jednoj predstavi mikseta za svjetlo pokvarila pa su na zadnjoj tački, gdje se svi skinu i trebaju probiti balone, upalila sva svjetla u pozorištu. Kako ona na sceni, tako i ona u publici."Stajali smo goli s balonima koje smo trebali probiti i nismo znali šta da radimo. Tehničari su neke ormare okretali, pomjerali da bi došli do struje i iščupali su kablove iz zida. Tada je nestalo struje u cijelom pozorištu. Sve je grozno izgledalo, a rekli su nam da smo zbog količine svjetla na sceni sijali kao jelke", ispričao je Adnan.Međutim, najizvođenija predstava u Bosni i Hercegovini nije uvijek bila ovako popularna. Adnan, Davor i Emir se prisjećaju nastanka predstave i prvih izvođenja kada su igrali pred 12 ljudi u dvorani koja prima 500."U trenucima kada je predstava nastala mi smo bili momci iz te predstave - grupa prijatelja i nezaposlenih glumaca koji se pokušavaju izboriti za svoje mjesto. Kada je tek nastala predstava nije obećavala i bilo je zaista teških perioda, ali poslije je sve profunkcionisalo, svi smo se zaopslili i naravno trudimo se i dalje", rekli su."Uporni smo, posvećeni poslu i mnogo radimo. Super je što svako živi svoj život najnormalnije, kao i prije. Družimo se, imamo svoje hobije, vozimo bicikl, idemo u prirodu", ispričali su.Napominju da uspjeh ne dolazi preko noći i da mladi moraju raditi na sebi i boriti se za svoje mjesto pod suncem. Uostalom, ni oni nakon što su završili Akademiju scenskih umjetnosti nisu sjedili i čekali projekte i posao već su sami počeli raditi."I mi smo mladi i moramo raditi na sebi, zanemariti društveno-politička dešavanja i fokusirati se na sebe i svoje talente i sposobnosti. Ako se sve svodi na priču kako nema ničega i kako ništa ne valja onda nema napretka", rekao je Davor.Adnan, Davor i Emir sa kolegama iz predstave u agustu idu na turneju na Jadransku obalu, a dalje u planu imaju nove predstave i nove projekte.