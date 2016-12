Na inicijativu dogradonačelnika Grada Sarajeva Abdulaha Skake poznati bh. muzičar Amel Ćurić će u nedjelju, 1. januara 2017. zabavljati Sarajlije, turiste i posjetitelje 6. Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa, u Hastahani.

Na inicijativu dogradonačelnika Grada Sarajeva Abdulaha Skake poznati bh. muzičar Amel Ćurić će u nedjelju, 1. januara 2017. zabavljati Sarajlije, turiste i posjetitelje 6. Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa, u Hastahani.

Besplatan koncert jednog od omiljenih domaćih muzičara u prvoj noći Nove godine poklon je Gradu i svim njegovim posjetiteljima, kako bi se nakon veličanstvenog javnog dočeka nastavila i upotpunila praznična atmosfera u Sarajevu. Koncert će biti održan na otvorenom, na BH Telecom Ultra Stageu u Hastahani, sa početkom u 20 sati.Šesti Coca-Cola Sarajevo Holiday Market nastavlja sa aktivnostima, programom i sadržajem za djecu i odrasle.Mališani se i danas druže sa Djeda Mrazom od 16:00 do 20:00 sati uz mogućnost fotografisanja i podjele paketića, dok je edukativna igraonica Argeta Play House otvorena od 10:00 do 21:00 za svu djecu.Addiko klizalište za javnost je danas otvoreno od 13:30 do 14:30, 16:30 do 17:30 i od 21:00 do 22:00 sati. Klizanje je besplatno za sve posjetitelje.U PAN Winter pubu, nakon cjelodnevnog druženja i susreta, kao i popularnih After Work zabava uz muziku uživo, večeras u 21 sat slijedi svirka grupe Dernex.Šesti Coca-Cola Sarajevo Holiday Market traje do 14. januara 2017. u parku Hastahana.