Film "Pedeset nijansi: Mračnije" uskoro će početi igrati u kinima širom svijeta, što fanovi strastvenog para Christana Greya i Anastasie Steele željno iščekuju. Glavne zvijezde Jamie Dornan i Dakota Johnson dali su intervju za USA Today u kojem su kazali kako zahvaljujući ovom projektu stekli prijateljstvo koje će trajati vječno.

"Dakota zna kroz šta sve prolazim dok snimam ovaj film i razumije me jer se njoj to isto dešava. Niko drugi to ne može razumjeti. Proveli smo dovoljno vremena zajedno da znamo kada će jedno od nas dvoje doživjeti pad", rekao Dornan.Par je demantovao špekulacije o njihovoj vezi iz 2015. godine kao i to da se James posvađao sa režiserom Samom Taylorom na snimanju.U intervjuu su kazali kako se skoro nisu ni poznavali kada su počeli snimati prvi film "50 nijansi Sivog", ali da su se povezali, pogotovo na turneji, tako da su mnogo lakše snimili nastavak filma.Dornan je istakao kako mu je drago što se Christian u ovom dijelu više smije, dok je Johnson rekla kako se ovaj put osjećala ugodnije dok je radila "nestašne" scene. Otkrila je i kako su nekoliko puta morali snimati scene gdje je Christian "tuče po zadnjici" jer se svaki put kikotala, te da nakon svakog snimanja popiju mnogo vina.Film "Pedeset nijansi: Mračnije" bit će u kinima širom svijeta od 10. februara.