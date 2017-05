Do potpune ravnopravnosti spolova u Hollywoodu ima još mnogo posla, ali je vidiljiv napredak. Ovog ljeta imat ćemo 10 filmova u kojima su žene dobile glavne uloge, razbile predrasude i stereotipe.

Do potpune ravnopravnosti spolova u Hollywoodu ima još mnogo posla, ali je vidiljiv napredak. Ovog ljeta imat ćemo 10 filmova u kojima su žene dobile glavne uloge, razbile predrasude i stereotipe.

Nakon sporednih uloga u filmovima "Michael Clayton", "Inherent Vice" i "Steve Jobs", 37-godišnja glumica je dobila glavnu u logu u filmu koji je izašao krajem jeseni "Fantastic Beasts and Where to Find Them" u kojem glumi vješticu dobrog srca.Gledaoce je oduševila njena uloga jer živi na "ivici", upravlja svemirskom letjelicom i lovi vanzemaljce.Indijska najplaćenija glumica Bollywooda postala je slavna 2015. godine u SAD-u nakon što je počela glumiti u seriji "Quantico". Već je tada razbila predrasude jer glumi FBI-ovog agenta.Osim toga, postala je omiljena zvijezda filma "Baywatch", što joj je prva velika filmska uloga. U tom filmu ona uništava šefa neprijatelja, ubija s glamurom i zbog svoje izvedbe mogla bi se naći na radaru Jamesa Bonda.Tridesetdvogodišnja Izraelka oduševila je glumeći u franšizi "Fast and Furious", a jedna je od omiljenih zvijezda "Batman v Superman: Dawn of Justice". Ovo ljeta mahat će mačem i štitom u filmu "Wonder Woman".Alžirska plesačica radila je magične akrobacije u filmu "Kingsman: The Secret Service", a srce publike ukrala je glumeći vanzemaljca Jayalah u "Star Trek Beyond". Ovo ljeto glumi u dva filma "Atomic Blonde" gdje tumači ulogu francuske špijunke koju zavodi Charliz Theron, te ljubav Toma Cruisea u filmu "The Mummy".Glumila je Crnu udovicu u Marvelovom filmu "Avengers" nakon čega je postala najplaćenija i najbogatija zvijezda. Gledat ćemo je u filmu "Rough Night" koji izlazi u junu. Riječ je o komediji s mnogo dešavanja.Iako ima 56 godina i dalje oduzima dah. Glumila je jezivog diktatora u "Snowpiercer", a prošle godine smo je gledali u filmu" Doctro Strange". Ovog ljeta gledat ćemo je u ulozi direktorice multinacionalne korporacije u filmu "Okja".Dvadesetogodišnja manekenka, pjevačica i bivša zvijezda Disneya počela je glumačku karijeru s filmovima "Shake it" i "K.C. Undercover". Ovaj put gledamo je u ulozi Michelle u filmu "Spider-Man: Homecoming".Supermodel pokazuje izuzetan talenat ali se nije potpuno pokazala u ulozi misteriozne Margo u filmu "Paper Towns", kao i u filmu "Suicide Squad". Sada je dobila priliku da zablista u futurističkom filmu "Valerian and the City of a Thousand Planets" gdje je vrlo opasna.Ona je jedna od najpopularnijih glumica na svijetu, a o njenom talentu dovoljno govori da je vlasnica Oscara. Zavoljeli su je mnogi nakon akcije "Mad Max: Fury Road" gdje je pokazala svoju snagu, a sada svi željno iščekuju film "Atomic Blonde" u kojem glumi seksi MI6 agenticu koja se nađe u sredini špijunskog kruga u Njemačkoj.Dvadesetpetogodišnja glumica se "probila" nakon glume u seriji "American Horror Story: Roanoke", ali je postala zvijezda Sundance Film Festivala nakon što se predstavila u filmu "Patti Cake$". Nakon toga zaludjela je publiku.