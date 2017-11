Amina Demić, koja je već postala prepoznatljivo lice Federalne televizije, smatra da je novinarstvo uvijek bilo poziv kojim se željela baviti. Iako njen otac bh. novinar Zvonko Marić nije bio najsretniji zbog njene odluke da se bavi novinarstvom, Amina ističe da nije imala izbora.

Amina Demić, koja je već postala prepoznatljivo lice Federalne televizije, smatra da je novinarstvo uvijek bilo poziv kojim se željela baviti. Iako njen otac bh. novinar Zvonko Marić nije bio najsretniji zbog njene odluke da se bavi novinarstvom, Amina ističe da nije imala izbora.