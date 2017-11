Nastavlja se treća sezona showa u kojemu pjevači veterani pokazuju svu raskoš svoga talenta. Večeras od 20 sati na OBN-u gošća u žiriju Nikad Nije Kasno bit će sve popularnija Aleksandra Prijović.

Po mišljenju mnogih, ova je emisija najbolja do sada u sezoni, jer će kandidatkinje pokazati, pored sjajnog pjevanja, i osebujan osobni stil i život. Upoznat ćete i kandidata koji stvara magične zvuke udaranjem o zube, zatim kamiondžiju maestralnog glasa, nekadašnjeg nogometaša "Zvezde" i ženu koja je do nedavno živjela u Africi. Predstavit će nam se i raspjevani taksist, koji do sad nije uspio ostvariti muzičku karijeru. Repertoar će ponovno biti raznolik, od Doris Dragović do Hanke Paldum. Gledatelji će moći vidjeti i raznolike stajlinge kakve do sada u ovom show programu nismo vidjeli. Gošća u žiriju bit će sve popularnija Aleksandra Prijović.



Po imenima predstavit će se Dušan Zakšek, Borivoje Jovanović Bora Mercedes, Krešimir Šunjić, Vladanka Đorđević, Nataša Kuzmanović, Slobodan Vasić, Tatjana Jovanović, Zoran Rakić, Slobodan Važić i Slavoljub Aleksić. Šest kandiddata prolazi izravno u drugi krug, dok će se njih četvero naći u internet glasovanju.