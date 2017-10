Prije nekoliko dana izašao je trailer za film "All I See Is You" u kojem je glavna protagonistica glumica Blake Lively. Riječ je o potpuno neočekivanoj ulozi za Blake koja je u njenoj karijeri najzahtjevnija do sada.

