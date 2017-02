U nastavku "Prljavog plesa" Baby će biti borac za ljudska prava

Scenaristica romantične plesne drame "Prljavi ples" Eleanor Bergstein kaže da je spremna donijeti nastavak priče o Baby i Johnnyu na veliki ekran.

"Mislim da sam spremna napisati nastavak", rekla je Bergstein za BBC dodajući kako su likovi u "Prljavom plesu" posebne ličnosti koje su našle posebnu realnost jedno s drugim te da ona to sada, kao pisac, želi istražiti.



Glavne uloge u filmu "Prljavi ples" su, prije trideset godina, igrali Jennifer Grey i Patrick Swayze, a film je dobio Oscara za pjesmu "The Time of My Life".



Publika se zaljubila u glavne likove Baby i Johnnyja, muziku i kultne plesne scene.



U intervjuu za BBC Bergstein je napomenula važnu poruku filma "Prljavi ples" koja je ostala neprimijećena. Iako mnogi ovaj film doživljavaju kao sladunjavi romantični film bez dubljeg značenja, Bergstein kaže da je ponosna na činjenicu da je ključni pokretač radnje ilegalni pobačaj.



"Sve te stvari su opet aktuelne... Sve te borbe koje smo mislili da smo dobili vratile su se", rekla je Bergstein ističući kako je "Prljavi ples" podsjetnik na to koliko je važno ženama osigurati mogućnost prekida trudnoće u sigurnim uvjetima.



Bergstein kaže da će u nastavku filma Baby protestovati na ulicama za ženska prava i prava američkih crnaca.



"Ono što me je motiviralo su protesti širom Amerike. Svi su instinktivno izašli na ulice, a upravo to je ono što bi Baby sada radila", rekla je Bergstein.



Patrick Swayze, koji je glumio instruktora plesa Johnnyja, preminuo je 2009. godine.