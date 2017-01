Tvorac Transformersa, Michael Bay, planira snimiti distopijski film o Trumpu

Režiser i producent Michael Bay, u toku konstantnog prepucavanja s novim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, priprema filmski projekt inspiriran novom američkom administracijom.

Michael Bay (Foto: EPA)

"Mala Amerika" je futuristički akcioni film čija je osnovna tema propast SAD-a pod vodstvom nesposobnog lidera.



Film koji je napisao i koji će režirati Britanac Rowan Athale predstavlja svijet u kojem lider, kao što je Trumo, dovodi Ameriku do bankrota, a Kina, naplativši svoje dugove od Amerike, postaje svjetski lider što će natjerati mnoge stanovnike SAD-a da, zbog posla, emigriraju u ovu azijsku zemlju.



Film također prati priču bivšeg pilota američke vojske kojeg je unajmio moćnik iz Kine kako bi spasio kćerku iz američkog geta.



Sigurno je da će film podsjećati na klasik Johna Carpentera "Bijeg iz New Yorka".



Bay će produkciju raditi u saradnji sa kolegama Andrewom Formon i Bredom Fullerom. Ipak, ovo nije prvi put da Bay producira film koji ima veze sa Trumpom koji je u svojoj kampanji koristio slogan iz Bayovog horror filma "The purge".