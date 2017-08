TV1 najavljuje žestoku programsku jesen

U programu TV1 poznata lica, poznati ali i novi projekti. Najpopularnije serije i filmovi. Najbolji informativni program.

Novi i spektakularni programski sadržaji u jesenjoj programskoj shemi i ove godine obradovat će gledaoce. Filmoljupci će uživati u najboljim i najpopularnijim filmskim ostvarenjima i Oskarima nagrađenim glumcima i redateljima.Trileri, drame, komedije, avanture i horori učinit će jesen i zimu privlačnu uz novi program TV1. Cijeneći vjernu publiku, potrudili su se i obezbijedili bh. premijeru svjetski popularne kriminalističke drame Elementary, koja je za kratko vrijeme oborila sve rekorde gledanosti.I to nije sve kada je riječ o serijskom programu i novitetima. Posebna poslastica su serije Fargo i Penny Dreadful. Kriminalistička drama Fargo snimljena je prema istoimenom filmskom klasiku nagrađenom sa dva Oskara, a horor drama Penny Dreadful gledaocima TV1 ponudit će zastrašujući psihološki triler koji spaja kasične horor priče u novu dramu. I to nije sve.Novu jesenju shemu u programu TV1 obilježit će i popularna španska televizijska serija Silikonske ljepotice. Serija prati sudbinu siromašne djevojke Kataline koja zbog ljubavi zaroni u mračni svijet. Njen život je stalno u pokušajima da se spasi od mračnih likova, makroa i ljubavnika i vrati se normalnom životu u okruženje svoje porodice.Novi filmovi i nove serije tek su dio jesenje programske sheme TV1.Projekt koji će zasigurno obradovati gledatelje TV1 je Nedeljno popodne. Pripreme su u toku, a nakon raspisanog konkursa vrši se odabir mladih i perspektivnih kadrova, novih urednika i voditelja. Bit će to dva sata zagarantirane zabave, uz zanimljive goste, muzički kutak i poseban kulinarski doživljaj.TV1 radi sve da svojim gledateljima uljepša predstojeću jesen. Zato će im novi programski sadržaj- jutarnji program, početak svakog radnog dana činiti ljepšim, razigranijim i blistavijim.Već od 5. augusta subotom u 20 časova gledaoci TV1 u prilici su pratiti nova izdanje treće sezone show bizz magazina VIP 35 sa Miom Halilović i informirati se o novostima i posljednjim dešavanjima sa domaće, ali i regionalne estradne scene. Skandali, tračevi, modni savjeti, karijere popularnih i oni tek u usponu karijere sadržaji su koji, potvrđeno je, privlače veliki dio publike. Samo na YouTube kanalu TV1 sadržaj VIP 35 u prošloj sezoni privukao je preko 20 miliona pregleda.Sedmu sezonu dijaloške emisije Ja biram goste, gledaoci će moći pratiti, kao i do sada, nedjeljom u 17:15 sati sa novim, zanimljivim i aktuelnim društveno-političkim temama. Prva emisija je u programu već 27. augusta. Jedinstven projekt u regiji u kojem se u ulozi urednika i voditelja pojavljuju osobe koje su izuzetno uspješne u životu, ali bez novinarskog iskustva, upravo zbog te činjenice privukao je veliku pažnju publike, uz odlične reakcije drugih medija.Prva emisija šeste sezone biznis magazina Kapital sa Ognjenom Blagojevićem emitira se u subotu, 27. augusta u 12:30 sati. Donosi najaktuelnije teme iz oblasti ekonomije, razgovore sa eminentnim ekonomskim stručnjacima i uspješnim privrednicima, ali otkriva i domaće prirodne resurse i privredne potencijale.U subotu, 3. septembra u 16:30 časova gledajte prvo izdanje emisije (Ne)poznato lice sa Arminom Sadiković, razgovore sa uspješnim, a javnosti manje poznatim ličnostima, njihovim projektima, načinu poslovanja, planovima za budućnost, ali i njihovu drugu stranu, privatne interese i hobije.Prvo izdanje nove sezone dijaloške emisije Tema TV1 ne propustite u četvrtak, 7. septembra u 21 sat. Urednica Nikolina Veljović ostaje vjerna konceptu da najaktuelnija tema sedmice bude Tema TV1.