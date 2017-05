Ove subote počinje 4. krug natjecanja za Zvezdu Granda. U još jednoj uzbudljivoj emisiji devet će parova ukrstiti svoja koplja, a tko će uspjeti probiti se u samu završnicu, odlučit će i ovoga puta provjereni žiri.

Pravila glasovanja su ista, a Saša Popović je podsjetio žiri kolika je njihova odgovornost, jer sad svi pjevaju dobro i odlučit će samo sitnice. Dragan Stojković Bosanac je u skladu s tim odlučio podijeliti koju lekciju iz muzike, što mu inače ide dobro. Jelena ga je optužila za demagogiju, te da se tako dodvorava ostarijim gospođama u publici i širokom auditoriju. Aca Lukas je imao primjedbu na pjevanje jedne od kandidatkinja, a na kraju je ispalo kako je samo on čuo falširanje. Naravno, JK je to jedva dočekala da se nadoveže i obećala da će se skinuti gola ako Aca dokaže svoje tvrdnje. On je uzvratio protuprijedlogom da će se obrijati na ćelavo.



Dok je trajao taj tihi rat, Marija se dokopala Jelenine torbice. Sviju u studiju je zanimalo što to diva nosi u markiranoj torbi, ali su se razočarali kada je Marija unutra pronašla samo šminku. Najsmješnije je bilo što pobjednica Eurovizije nije imala pojma za što to služi, jer privatno ne koristi make up. Unatoč tomu, JK je prijateljici iz žirija poklonila spornu torbicu.



Kaos je nastupio kada se tajanstveni član žirija odlučio udvarati Lukasu. Naime, navodno muška osoba izjavila je kako će se do kraja kajati što je pristala doći u žiri jer je sad zaljubljena u pjevača. Aca je obećao kako će mu dati da ga poljubi što je vodilo ka još smjelijim izjavama ljubavi. Kada je pretjerao i naljutio Lukasa, zaprijetio je kako će skočiti s prozora. Tko je tajni udvarač te kako su prošli kandidati saznat ćete u subotu 20. svibnja/maja od 20 sati, samo na OBN-u.