"Srce, ruke, lopta": Bh. priča o istinskoj ljubavi prema fudbalu i stadionu u Donjim Raincima

U okviru programa BH Film 23. Sarajevo Film Festivala prikazan je dokumentarni film "Srce, ruke, lopta" koji prikazuje jedan dan u životu stanovnika mjesta Donji Rainci u općini Kalesija i to baš onaj dan u kojem ih zajednička ljubav prema fudbalu okupi na stadionu.

Anadin Butković, Vedad Šurković i Rašid Halilović prošle godine su snimili film "Srce, ruke, lopta" u kojem nas kroz ljubav stanovnika mjesta Donji Rainci prema Fudbalskom klubu Spreča upoznaju s mjestom, kulturom, običajima i tradicijom te samim nastankom i opstankom ovog kluba. Na ideju da snime film, trojica prijatelja, koji nemaju nikakvog iskustva s filmom, došli su sasvim slučajno."Sjedili smo na kafi i pričali o tome šta bismo kreativno mogli uraditi. Iako nemamo apsolutno nikakvog iskustva s filmom, došli smo na ideju da snimimo film. S obzirom na to da smo imali nekog televizijskog iskustva, odlučili smo iskoristiti to predznanje. Ova priča je zamišljena kao prva epizoda jednog serijala, ali na kraju se ispostavilo da je to ipak film", rekao nam je Vedad.Priča se, kaže nam Anadin, sama nametnula."Vedad i ja volimo fudbal, a Rašid je 'čovjek iz naroda' i htjeli smo to uklopiti. Tako smo tražili fudbalski klub u kojem ljudi igraju fudbal isključivo zbog ljubavi prema tom sportu. Film i govori o jednom fudbalskom klubu koji je u posljednjem rangu takmičenja u BiH. Sve to ima malo veze s fudbalom kakav gledamo na televiziji, tu je stadion zadržao svoju prvenstvenu ulogu i mjesto je okupljanja i druženja ljudi", rekao je Anadin.Vedad nam kroz razgovor otkriva kako su samo trideset dana nakon tog dogovora otišli u općinu Kalesija i snimali film."Takve stvari uglavnom ostanu na priči i dogovoru i zbog toga sam najviše ponosan na ovo. S druge strane, dogurali smo do SFF-a s budžetom koji ne smijem ni spomenuti", rekao je.Na pitanje koliko naziv filma ima veze s pjesmom "Srce, ruke i lopata" grupe Zabranjeno pušenja Anadin nam kaže:"Istina je da svi volimo Zabranjeno pušenje i tu pjesmu, a kako je došlo do 'Srce, ruke, lopta' bit će vam jasno kada pogledate film. Kada smo snimali film nikome nismo govorili šta da rade, stanovnici su sami ispričali svoju priču. Srce je to što oni jesu, ruke ovo što rade i što radimo, a lopta ono što ih okuplja".Na kraju filma "Srce, ruke i lopta" autori su nagrađeni višeminutnim aplauzom u punoj kinodvorani multipleksa Cinema City."Nismo očekivali toliki aplauz i iskreno mogu reći da smo prezadovoljni. U filmu ima dosta smijeha i vjerujem da je i to osvojilo publiku, ali ne koliko glavna poruka filma, a to je priča ljudi iz šeste lige koji fudbal igraju isključivo iz ljubavi", rekao je Vedad.Današnjoj projekciji prisustvovali su i glavni protagonisti filma Nermin Spahić i Damir Požegić koji su također oduševljeni reakcijama koje su, kako kažu, iznad njihovih očekivanja.Režiju, scenarij i produkciju potpisuju Anadin Butković, Vedad Šurković i Rašid Halilović.