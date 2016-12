Slavna američka glumica Carrie Fisher, poznata po ulozi princeze Leije u "Ratovima zvijezda", preminula je u 61. godini nakon srčanog udara.

Glasnogovornik njene porodice u saopćenju je u ime njene kćerke Billie Lourd priopćio je da je Fisher preminula u 8.55 sati po lokalnom vremenu, prenosi "People".Fisher je letjela od Londona u Los Angeles u petak, 23. decembra kada je doživjela srčani zastoj. Odmah je prebačena u obližnju bolnicu, u kojoj je poslije i umrla. Posljednje dane provela je na aparatima jer nije mogla samostalno disati.Fisher je kćerka glumice Debbie Reynolds i pjevača Eddieja Fishera. Prve korake u glumi napravila je na Broadwayu kao tinejdžerka u predstavi "Irene". Na ekranima se pojavila 1975. godine u kratkoj drami "Šampon", a već u 19. godini je dobila ulogu u "Star Warsu". Bila je princeza Leia po kojoj je pamti cijeli svijet.Ova uloga pratila je cijeli život i mnogo je voljela osobine princeze. Jedna je od rijetkih poznatih ličnosti koja je otvoreno govorila o svojoj mentalnoj bolesti - bipolarnom poremećaju i zloupotrebi droga, te je priznala kako je koristila kokain kada je snimala film "The Empire Strikes Back".Glumila je i u filmovima "The Blues Brothers", "When Harry Met Sally", "The 'Burbs" i "Hannah and her Sisters". Trebala se pojaviti i nastavcima Star Warsa.Napisala je i memoare "Razglednica s ruba" u kojima govori o ovisnosti i liječenju, a koji su ekranizirani. U tom filmu glumi uz Meryl Streep koja je njen alter ego. Film je nagrađen BAFTA nagradom za scenario.Fisher je pisala i novele. Iza sebe ima jedan brak sa pjevačem i tekstopiscem Paulom Simonom koji je trajao godinu dana, te je bila u vezi sa Bryanom Lourdom s kojim ima sina Billija Lourda.Prošlog mjeseca otkrila je kako je imala tromjesečnu aferu sa Harrisonom Fordom koji je s njom snimao originalnu verziju Star Warsa. Otkrila je ovo u svojoj novoj knjizi koju je napisala na osnovu dnevnika koji je vodila dok je bila na setu 1976. godine. Ona je tada imala 19 godina, a Ford 33 godine. Bio je u braku i imao dvoje djece.