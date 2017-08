Projekt menadžerica Omladinskih programa Sarajevo Film Festivala (SFF) Samra Čomor najavila je danas omladinsku sedmicu u okviru 23. SFF-a, koja će trajati od 12. do 17. augusta, a bit će održana na novoj festivalskoj lokaciji, Pozorištu mladih Sarajevo.

Projekt menadžerica Omladinskih programa Sarajevo Film Festivala (SFF) Samra Čomor najavila je danas omladinsku sedmicu u okviru 23. SFF-a, koja će trajati od 12. do 17. augusta, a bit će održana na novoj festivalskoj lokaciji, Pozorištu mladih Sarajevo.

Ove godine, pojašnjava Čomor, imali su veliki broj prijavljenih maloljetnih volontera te su stoga odlučili da ih uključe u SFF, kako bi bili dio festivalskog tima kroz gledanje filmova. Radi se o djeci uzrasta od 11 do 18 godina koji će biti u ulozi publike, nakon čega će dati svoje mišljenje o filmovima koje su gledali.



Dječji filmovi su podijeljeni u dvije sekcije, Mini arenu, namijenjenu predškolskom uzrastu te dječje filmove. Filmovi će biti prikazani u terminima od 12:00, 17:00 i 19:00 sati.



Ovim, ističe ona, žele odvojiti novu generaciju filmoljubaca, odnosno kreirati nove generacije onih koji će poštovati i cijeniti filmsku umjetnost.



Zbog toga će, kaže, prije prikazivanja svakog filma biti održani screening programi gdje će djeca imati priliku saznati više o samoj tematici filma od relevantnih stručnjaka.



"Mi se trudimo da svaki film koji prikazujemo u okviru SFF-a ima neku odgojnu notu u sebi, tako da kroz ove filmnove nastojimo da upoznamo djecu sa svim što dolazi u životu. Planiramo ugostiti i nekoliko filmskih ekipa koji će djeci predstaviti proces nastanika filma. Ugostit ćemo producente režisere i kamermane koji će svoj posao približiti djeci", istakla je Čomor.



Filmovi koji se prikazuju ove godine u Omladinskom programu SFF- su filmovi koji su izašli u posljednjih godinu dana i tematike se tiču problema odrastanja za tinejdžere, a za one mlađe, tu su filmovi o životinjama.



"Naši filmovi su evropski i ne idu uz standardnu, veliku kino produkciju, ali u svakom slučaju to je prilika da naša djeca pogledaju filmove iz Evrope koji nisu tipični i nisu samo na engleskom jeziku. Bitno je da se djeci približe i druge kulture", rekla je Čomor.



Mirza Fazlić je volonter koji prvi put učestvuje u ovakvom programu SFF-a.



"Učestvujem jer je ovo nešto novo za mene i želim da upoznam neke nove prijatelje i doživim nova iskustva. Pozivam što veći broj tinejdžera da dođu i vide filmove i da se družimo", rekao je Mirza, dodavši kako film ima veoma važnu ulogu u odrastanju i da se iz njih uvijek može nešto naučiti.