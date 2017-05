Najveći svjetski detektiv Sherlock Holmes dobio je dnevni termin u programu TV OBN. Od ponedjeljka do četvrtka u večernjem terminu gledatelji će uživati u CBS-ovoj hit seriji koja otkriva nepoznate činjenice o velikom detektivu kroz svoj inovativni pogled na genijalnog istražitelja.

Jonny Lee Miller sjajno je utjelovio bivšeg savjetnika Scotland Yarda, koji zbog svoje ovisnosti o drogama kreće prema New Yorku kako bi se liječio u centru za odvikavanje od opijata. Njegovu partnericu Joan Watson glumi Lucy Liu, jedna od najpoznatijih glumica azijskog podrijetla.



U lovu na zločince, Holmesu i Watsonovoj se pridružuju Thomas "Toby" Gregson (Aidan Quinn), kapetan njujorške policije, koji je i sam nekoć bio član Scotland Yarda, dijela odjela za borbu protiv terorizma. Dvojica starih poznanika, koji se međusobno cijene, ponovno se susreću New Yorku. U istragama im pomaže i detektiv Marcus Bell (Jon Michael Hill), Gregsonov asistent, koji se u početku protivi Holmesovom uplitanju u rješavanje slučajeva, no ubrzo shvati da bi se bez Holmesove pomoći kriminalci vjerojatno izvukli.



Serija Sherlock i Watson (Elementary) višestruko je nagrađivana u gotovo svim kategorijama, a najviše za epizode pojedinačno kao i sami scenarij. Više od same kritike serija je obožavana od strane publike, jer je oduševila gdje god su se gledatelji pitali.



"Nema razloga da se ovaj jedinstveni pogled na slavnog detektiva ne dopadne i publici u BiH, koja je uvijek znala cijeniti dobra ostvarenja. Zbog njih smo i uveli ovaj blok utjecajnih američkih serija", rekao je Saša Martić PR TV OBN.



Prvu sezonu serije sada možete gledati od ponedjeljka do četvrtka iza serije Dobra žena.