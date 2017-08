Uoči večerašnje premijere filma "Žaba" na 23. Sarajevo Film Festivalu ekipa koja stoji iza ove regionalne koprodukcije nije mogla skriti uzbuđenje što je dan koji su dugo čekali konačno došao.

Ekipa filma "Žaba" (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Jedan od najznačajnijih bh. glumaca Aleksandar Seksan poručio je da je film veoma emotivan, jednako kao i predstava na osnovu koje je nastao, iako je to sada drugi medij."Ja se nadam da su ponijeli dovoljno maramica i peškira. Sigurno nismo napravili nešto što će ljude napraviti ravnodušnima. Ili će im se svidjeti ili ne", poručio je Seksan večeras na crvenom tepihu.O radu sa rediteljem Elmirom Jukićem kazao je: "Imao sam sreću da s njim često radim i dobro se poznajemo. 'Žaba' je rezultat četverogodišnjeg iščekivanja da se nakon prvobitne ideje kompletna priča zaokruži. Ušli smo u to potpuno spremni i u vrlo kratkom roku ga završili".Seksan se nada da će film imati dug i ponosan festivalski život nakon što je predstava po kojoj je nastao devet godina igrala u pozorištu.Njegov kolega Mirsad Tuka poručio je da je lijep osjećaj biti dijelom kulturnog i posebnog događaja kakav je SFF, ne samo za ljude u Sarajevu, već i u regionu i sve prijatelje i goste koji su ovih dana na Festivalu. Istakao je da je premijera "Žabe" bila dugo sanjani san i zahvalio se producentima iz Refresha na profesionalnosti i podršci."Predstava je ograničena prostorom u pozorištu, a mi smo ovdje izašli mnogo šire", kazao je Tuka.Jukić, kojem je ovo rediteljski prvjenac, izjavio je da je vrlo spokojan jer zna da je film dobar i nema dilema da li nešto ne funkcioniše.Legenda bh. glumišta Emir Hadžihafizbegović već ranije je rekao da je uloga u "Žabi" uloga njegove karijere."Rijetko kada se desi da se iluzija tako sudari sa surovom realnošću. Ja u ovom filmu 80 posto igram sebe kakav sam bio i u vrijeme agresije na BiH i sada. To izgleda kao lakši put, ali nije. Najveći kompliment nama glumcima je kad nam kažu: Kako glumiš kao da ne glumiš. Skoro četiri godine fermentirala je ova priča. Izbjegli smo pretakanje predstave u film. Oni koji nisu gledali predstavu imat će bolju percepciju jer neće porediti predstavu sa filmom", kazao je Hadžihafizbegović i dodao da niko od ekipe nije očekivao ovakvo interesovanje.Film "Žaba" nastao je prema istoimenoj kultnoj predstavi koja već deset godina puni sale širom regije i obara rekorde posjećenosti u pozorištu. Sniman je u decembru prošle godine pod rediteljskom palicom Elmira Jukića. Scenarij potpisuju Pjer Žalica i Elmir Jukić, a produkciju Refresh Production.Zeko, brico i bivši borac sa PTSP-om, poziva brata Bracu i prijatelja Švabu na Bajram. Namjerava da iskoristi praznično raspoloženje, te brata, kockara i alkoholičara, nagovori da se promijeni. Braco ga ne želi slušati i ne shvata priču ozbiljno. Zeko uzima britvu i prislanja je na Bracin vrat, te silom iznudi od njega obećanje da će se promijeniti. Braco bijesan odlazi, ne želeći ga više ikad vidjeti, a Švabo predlaže Zeki da posjeti psihijatra. Kad ostane sam, bez jedinog prijatelja i brata, Zeko uzima bombu. Izvjesno samoubistvo sprečava dolazak Mukija, mladića koji ide od vrata do vrata i prodaje knjige.Uloge u filmu utjelovili su Emir Hadžihafizbegović, Mirsad Tuka, Aleksandar Seksan, Moamer Kasumović, Boro Stjepanović, Vlasta Velisavljević, Mugdim Avdagić, Nermin Omić, Ilir Tafa, Alisa Čajić, Selma Alispahić i Sadžida Šetić.