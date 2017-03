Arnold Schwarzenegger je izjavio kako se neće vratiti u sljedećoj sezoni NBC's reality showa "Slavni pripravnik" okrivljujući sadašnju ulogu američkog predsjednika za nisku gledanost.

Glumačka zvijezda Schwarzenegger sudjelovao je kao gost showa prošle godine. Prvu sezonu showa, koja je počela u januaru, gledalo je otprilike 4 do 5 miliona gledalaca."Svi, od slavnih pa do članova ekipe, svi su sjajni, apsolutno bih ponovo s njima sarađivao da show nema taj teret", izjavio je Schwarzeneger.Njegov predstavnik za javnost rekao je da se poznati glumac neće vratiti u drugoj sezoni.Mreža NBC nije komentirala odluku glumca, a nije bilo ni komentara iz Bijele kuće.Schwarzenegger, koji je republikanac i dva mandata je obnašao dužnost guvernera, rekao je u intervjuu u britanskom filmskom časopisu Empire da nije glasao za Trumpa te da zbog njega odlazi iz showa."Kad su ljudi shvatili da je Trump i dalje izvršni producent showa i da prima zaradu od njega, polovica ljudi je počela bojkotirati show", rekao je poznati glumac.Trump se izrugivao Schwarzeneggeru kad je gledanost pala 43 posto i preko Twittera se odvijala borba između dvojice slavnih koji su se okrenuli politici."Opa, gledanost je pala i Arnold Schwarzenegger je potonuo usporedbom podataka o gledanosti", napisao je na Twitteru Trump."Želim ti puno sreće i nadam se da ćeš raditi za SAV američki narod onako agresivno kako si radio za svoju gledanost", odgovorio mu je preko Twittera Schwarzeneger.Show je prve godine gledalo oko 20 miliona Amerikanaca, no gledanost je pala na oko 6 miliona 2015. u Trumpovoj zadnjoj epizodi "Slavni pripravnik".