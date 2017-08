Režiser filma "Annabelle: Creation" lutku-ubicu čuva u gostinjskoj sobi

Film "Annabelle: Creation" zaradio je najviše novca na kino blagajnama prošlog vikenda , te zaradio 100 miliona dolara širom svijeta. Demonska lutka privukla je veliku pažnju, a mnogi su se pitali da li bi je mogli vidjeti uživo. Odgovor je "da" i to u kući režisera Davida Sandberga.

"Annabelle: Creation"

Prava Annabelle

Annabelle

Annabelle čuva u gostinjskoj sobi iako je mora odatle ukloniti svaki put kada ima goste. Sandberg je i režiser horora "Lights Out", pa gosti dva puta razmisle da li će noćiti kod njega.Sandberg je otkrio kako on ima jednu od tri lutke iz filma "Annabelle: Creation". Jedna je korištena za scenu prije nego je lutka postala opsjednuta, druga je bila opsjednuta s ludim tamnim očima i treća je bila dvojnik koju su koristili kada bi prvu ili drugu lutku bacali i sl. Tu je i zadržao.Prava Annabelle lutka na osnovu koje je i napravljena filmska franšiza je napravljen od potpuno drugačijeg materijala - vune i izgleda patetično s dva crna oka od dugmeta i vunenom kosom. Nalazi se u Okultnom muzeju u Monroeu gdje se nalaze i ostale "opsjednute" stvari koje su prikupili paranormalni istražitelji Ed i Lorraine Warren.Prva kreacije Annabelle napravljena je za film "The Conjuring". Do sada se pojavila u tri filma."Tokom snimanja dogodile su nam se neke neobjašnjive stvari, ali ništa preozbiljno. Padale su stvari s plafona. Bilo je čudno. Ali za sada se dobro ponaša, barem dok sam ja tu", rekao je Sandberg.