Reditelj Martin Scorcese: Ovo je jezivo vrijeme za svijet

Primajući priznanje u Irskoj, Oscarom ovjenčani režiser Martin Scorcese izjavio je da ga posljednja dešavanja u svijetu podsjećaju na godine koje su vodile do Drugog svjetskog rata.

"S obzirom da sam fasciniran historijom, čitam koliko mogu. Današnje vrijeme me podsjeća na kasne dvadesete, tridesete godine prošlog vijeka i čudi me kako se takve stavri mogu dešavati u ovo vrijeme. Ovo je jezivo vrijeme", poručio je on publici u Trinity koledžu u Dublinu.



Govoreći o jačanju globalnog terorizma, Scorcese je izjavio da je u vremenu nakon invazije na Irak u 2003. "stvoreno hiljade i hiljade Travisa Bickklesa".



"Oni nemaju šta da izgube", kazao je.



Bickkles je depresivni samac u središtu klasičnog trilera iz 1976. godine "Taksista" koji je izabrao nasilje iz gađenja prema "dekadenciji i ljigavosti" koja ga, kako on smatra, okružuje.



Scorcese je doputovao u Dublin kako bi primio zlatnu medalju od filozofskog društva Trinity koledža.



Dolazeći u Mercedesu s tamnim staklima, on je izjavio kako je to "velika čast" i da je "iznenađen i dirnut" nagradom.



Među bivšim dobitnicima nagrade su nekadašnji američki potpredsjednik Joe Biden, škotska premijerka Nicola Sturgeon, Al Pacino, Tim Cook i Dame Helen Mirren, prenose novine Belfast Telegraph.