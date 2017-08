Posljednji film Takmičarskog programa 23. Sarajevo Film Festivala, "Sofijin sin" grčke rediteljice Eline Psykou, prikazan je danas u Narodnom pozorištu Sarajevo. Nakon projekcije filma Psykou te glumci Victor Khomut i Valery Tscheplanowa odgovarali su na pitanja publike.

"Sofijin sin" je prošle godine doživio svjetsku premijeru na Tribeca Film Festivalu u New Yorku gdje je osvojio nagradu za najbolji film u Internacionalnoj sekciji, a danas je u Sarajevu prikazan prvi put u regiji.



"Vi ste neki od prvih ljudi koju su pogledali ovaj film. U New Yorku su imali mnogo pitanja o filmu, bio im je drugačiji od onih na koje su navikli", rekla je Psykou na početku obraćanja publici.



Grčka rediteljica je istakla kako joj je najveća inspiracija za film bilo djetinjstvo, ne samo njeno, već djece širom svijeta.



"Sjećam se mnogo toga iz djetinjstva, a naročito strahova zbog roditelja i svijeta oko mene. Danas sam majka osmogodišnjaka i sve vrijeme provodim razmišljajući kako da njemu pomognem da odraste. Svi roditelji se pitaju kako odgojiti djecu, buduće stanovnike naše zemlje. To je ono što je i u filmu prikazano", kazala je Psykou.



Zanimljivo je kako je Psykou uspjela okupiti filmsku ekipu iz raznih dijelova Europe. Glumica Valery Tscheplanowa koja glumi Sofiju je Ruskinja, ali živi u Njemačkoj. Mladog debitanta Victora Khomuta je pronašla u školskom dvorištu u Ukrajini, većina tehničkih radnika su bili iz Rusije, a montažerka Nelly Ollivault iz Francuske.



"Iznenadila sam se da me neko nazvao iz Grčke i pitao da dođem u Grčku i glumim u filmu. Elina je došla u Minhen razgovarati sa mnom. Izgledala je potpuno zbunjeno i izgubljeno. Rekla sam joj ako misli da sam dobra za film, da ću glumiti u njemu", rekla je Tscheplanowa koja je u filmu otpjevala tri pjesme.



Radnja filma "Sofijin sin" smještena je u Atini 2004. godine. Olimpijske igre se vraćaju u svoju postojbinu, a desetogodišnji Misha napušta Rusiju kako bi otišao svojoj majci, Sofiji. Sofija mu već pri prvom susretu saopštava da kao njegovateljica radi za starijeg grčkog gospodina Nikosa s kojim će ona i Misha živjeti. Nakon što od Sofije sazna da su ona i gospodin Nikos zapravo vjenčani, Misha se osjeća izdanim i bježi od kuće u očajničkom pokušaju da privuče pozornost. Tokom bijega, Misha otkriva jedan za njega sasvim nepoznat svijet.