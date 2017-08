Holivudski genije i jedan od omiljenih filmskih komičara Jerry Lewis preminuo je u 91. godini u svom domu u Las Vegasu, potvrdio je njegov agent.

Lewis se pedesetih godina prošlog stoljeća udružio sa Deanom Martinom, a njih dvojica su u historiji showbusinessa bili jedan od najuspješnijih tandema.Njegova smrt potvrđena je saopćenjem koje je na Twitteru objavio novinar Las Vegas Review Journala."Legendarni komičar Jerry Lewis preminuo je prirodnom smrću u svom domu. U tim trenucima uz njega je bila njegova porodica", navedeno je.U svijetu komedije Lewis je bio cijenjen kao genije. Njegov dokumentarni film "Method to the Madness" predstavio je brojne komičare, od Billyija Crystala, Eddie Murphyja do Chevyija Chaseua."Ja sam plaćen za ono za šta većinu djece kažnjavaju", rekao je Lewis jednom prilikom."Ako ne razumijete Jerryija, vi ne razumijete komediju", rekao je Jerry Seinfeld u "Methodu".