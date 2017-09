Preminuo Harry Dean Stanton, zvijezda filmova "Kum II" i "Alien"

Foto: EPA-EFE

Preminuo je glumac Harry Dean Stanton, zvijezda filmova "Kum II" i "Alien". Stanton je preminuo u Los Angelesu u 91. godini.

Glumio je u filmu "Cool Hand Luke", a jedna od važnijih uloga bila je ona u filmu "Paris, Texas" 1984. godine. Igrao je i u HBO drami "Big Love" i seriji "Twin Peaks" Davida Lyncha.



Na dugoj listi njegovih uloga nalaze se i "Repo Man", "The Last Temptation of Christ", "The Pledge" i "Pretty in Pink". Posthumno će se pojavitu u "Luckyju" koji će premijerno biti prikazan na filmskom festivalu u Londonu 9. oktobra.



"Napustio nas je veliki Harry Dean Stanton. Ne postoji niko kao što je on, svi su ga voljeli i imali su dobar razlog za to. Bio je veliki glumac i veliko ljudsko biće. Bilo je odlično biti u njegovoj blizini", napisao je David Lynch na društvenim mrežama.