Glumac Richard Hatch, najpoznatiji po ulozi kapetana Apolla u seriji "Battlestar Galactica", preminuo je utorak, potvrdio je njegov menadžer Michael Kaliski. Hatch je preminuo u Santa Clariti, a uz njega je bio sin.

Kaliski je naveo da je 71-godišnji glumac bolovao od raka gušterače.Hatch je od 1978. do 1979. godine igrao kapetana Apolla, a u remakeu iz 2003. glumio je Toma Zareka. Za ulogu Apolla bio je nominiran za Zlatni globus."U mom slučaju 'Battlestar Galactica' je bila prekretnica. To mi je dalo priliku da živim svoje dječačke snove i fantazije. Jurio sam kroz prostor ne osvrčući se, igrao sam heroja koji se bori protiv Cylonaca, čudovišta i zločinaca. Šta bi čovjek više mogao poželjeti?", napisao je Hatch na svojoj web stranici.Zahvaljujući seriji imao je vojsku fanova zbog kojih se pojavljivao na strip konvencijama i raznim događajima. Također, Hatch je napisao nekoliko "Battlestar Galactica" knjiga.Karijeru je započeo u pozorištu, nakon čega je dobio uloge u serijama "All My Children" i "The Streets of San Francisco".