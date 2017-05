Preminuo američki glumac Powers Boothe

Powers Boothe (Foto: EPA)

Powers Boothe, karakterni glumac poznat po ulozi siledžije u TV seriji "Deadwood" te u filmovima "Tombstone", "Sin City" i "Osvetnici", preminuo je u 68. godini.

Bootheov agent za odnose s javnošću izjavio je da je on umro prirodnom smrću u svom domu u Los Angelesu u nedjelju.



Njegov glumački kolega Beau Bridges na Twitteru je reagovao na vijest o njegovoj smrti nazivajući ga "dragim prijateljem, velikim glumcem, brižnim ocem i suprugom".



Boothe je dobio Emmyja u 1980. za ulogu vođe kulta Jima Jonesa u TV filmu "Tragedija iz Gvajane: priča o Jimu Jonesu". Ceremonija je održana u jeku štrajka glumaca, a Boothe je bio jedini laureat koji je došao da primi nagradu.



"Ovo je ili najhrabriji trenutak moje karijere ili najgluplji", našalio se on nakon što je primio nagradu.



Ostvario je druge značajne uloge, među kojima i nemilosrdnog vlasnika salona Cy Tolivera u "Deadwoodu", revolveraša Curly Billa Brociusa u "Tombstoneu" i korumpiranog senatora u "Sin Cityju".



Sahrana Powersa Boothea bit će održana u njegovom rodnom Teksasu u najužem krugu porodice i prijatelja, prenosi Associated Press.