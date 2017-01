Preminula američka glumica Mary Tyler Moore

Američka glumica Mary Tyler Moore preminula je u 80. godini, saopćila je njena dugogodišnja zastupnica Mara Buxbaum.

Mary Tyler Moore (Foto: EPA)

"Voljena Mary Tyler Moore preminula je danas u 80. godini u društvu prijatelja i supruga Roberta Levinesa s kojim je bila u braku 33 godine", rekla je Mara Buxbaum.



Mary Tyler Moore se proslavila ulogom Laure Petrie, moderne supruge iz predgrađa u sitcomu "The Dick Van Dyke Show".



Od 1970. do 1977. godine imala je sopstveni sitcom show na televiziji "The Mary Tyler Moore Show" u kojem je glumila Mary Richards .



Igrala je i na filmu i bila nominovana za Oskara za glavnu ulogu u filmu "Ordinary People" (Obični ljudi).