Poznat datum premijere filma "Fast and Furious 9"

"Fast and Furious 9" će, prema najnovijim najavama sa zvaničnih Twitter i Instagram naloga, u kinima biti premijerno prikazan 10. aprila 2020. godine.

Vin Diesel je još 2016. godine istakao za E! Online da će "Fast and Furious 9" biti premijerno prikazan 19. aprila 2019. godine. Taj datum su fanovi franšize s nestrpljenjem očekivali, da bi tek sada bilo jasno da će film biti prikazan tek 2020. godine.



Osim toga, poznat je i datam premijernog prikazivanja desetog dijela ovog akcionog filma. Prema najavama je to 2. april 2021. godine. Međutim, ti se datumi uvijek uzimaju s rezervom zbog nepredviđenih situacija.



Takva situacija desila se kada je odgođeno snimanje "Fast and Furious 7" zbog smrti čuvenog holivudskog glumca Paula Walkera. On je glumio Briana O'Connera u pomenutoj filmskoj franšizi.