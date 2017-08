Ukoliko niste nabavili karte za ovogodišnji SFF ili nećete biti u Sarajevu za vrijeme festivala, iz Atlantic Grupe su ponudili rješenje kako da ipak pogledate film koji će biti prikazanna ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu 12. augusta.

Posjetite stranicu www.svismomiizistogfilma.com 12. augusta u 21.00 sati i "otputujte" na ovaj predivni festival. Zajedno s publikom u Sarajevu, imat ćete priliku pogledati film "The other side of hope", filmsko ostvarenje koje je osvojilo nagradu prestižnog Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu.Dvadeset i treću godinu za redom, ljeto u Sarajevu veže se za dobar film i odličnu festivalsku atmosferu. Ove godine će se ta atmosfera, barem na kratko, osjetiti u gradovima diljem regije."The other side of hope", naziv je filma koji ove godine otvara festival, a svoje drugo prikazivanje pred publikom u Sarajevu imat će 12. avgusta kada i vi možete biti dio ove projekcije. Kao partner festivala, Atlantic Grupa je ove godine omogućila cijeloj regiji da samo jednim klikom osjeti duh Sarajevo film festivala.Ova dinamična drama s primjesama komedije, putem spomenute platforme prikazivat će se u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu i time će, barem na 98 minuta, povezati cijelu regiju sa srcem Sarajeva.Donesite i vi 23. Sarajevo Film Festivala u vaš dom jer "Svi smo mi iz istog filma".