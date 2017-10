Prikazivanjem filma "Žaba" rediteljskog prvjenca Elmira Jukića večeras je u Bosanskom kulturnom centru zvanično otvoreno šesto izdanje Tuzla Film Festivala (TFF). Prve festivalske večeri crvenim tepihom su, između ostalih prošetali poznati glumci Emir Hadžihafizbegović, Mirsad Tuka, Aleksandar Seksan, Enis Bešlagić, Nikola Kojo...

Šesto izdanje TFF-a u pet dana okupit će blizu 150 gostiju uz prikazivanje 95 filmskih ostvarenja raspoređenih u pet kategorija - kratki igrani, dokumentarni, animirani, dugi igrani film te kratki igrani film u okviru programa Future generation short films koji se bazira na evropskim i svjetskim rediteljima dobi do 35 godina.



"Ove godine nam je stiglo 750 filmova, a pet selektora je za prikazivanje odabralo njih 95 najboljih. Mislim da je veliki uspjeh za naš grad to što smo uspjeli da dovedemo veliki broj gostiju, ali i da ovaj grad i kanton dovedemo u centar medijske pažnje", rekao je direktor TFF-a Boris Balta.



Pored filmova, festival će obilovati i drugim aktivnostima kao što su radionice sa profesionalcima iz oblasti filmske industrije.



Kao što rekosmo, festival je zvanično otvoren prikazivanjem filma "Žaba", a dio glumačke ekipe našao se na tuzlanskom crvenom tepihu.



Poznatom bh. glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću posebno je drago što se ponovo nalazi u svom rodnom gradu, ali i to da njegovi sugrađani imaju priliku pogledati film u kojem je ostvario zapaženu ulogu.



"Ovom filmu tek predstoji velika festivalska turneja. Pozvani smo na najmanje 15 festivala širom svijeta i dragocjen je taj susret nas četvorice iz predstave i filma sa publikom. Kada je riječ o TFF-u, ovaj festival mi je posebno drag jer je u mom rodnom gradu i sve čestitke upućujem entuzijastima koji stoje iza njega. Želim da ovaj festival preraste u još veći i značajniji", poručio je Hadžihafizbegović.



Svima dobro znani glumac Aleksandar Seksan istakao je da grad kao Tuzla treba imati jedan ovakav festival.



"Lijepo je jer se veže na Sarajevo Film Festival, tako da u neka dva mjeseca imamo bitna dešavanja. Ovo daje jednu ozbiljnu kulturnu sliku o našoj državi. Smatram da bi vlasti i u budućnosti trebale podržati ovo jer je od velike važnosti za ovaj grad", dodao je Seksan.



Među brojnim gostima crvenim tepihom prošetao je i poznati srbijanski glumac Nikola Kojo kojem se posebno sviđa pozitivan duh koji ovaj festival sa sobom nosi.



"Možda će to nekome smetati, ali ja kao čovjek koji je rođen u jednoj zemlji koje više nema, Jugoslaviji, mogu reći da ovaj festival gaji širok duh jugoslovenstva i uopšte europejstva, odnosno duh neke otvorene sredine, te otvorenog razmišljanja o umjetnosti i životu. Upravo to mi ovdje najviše prija", smatra Kojo.



Tradicionalno vila TFF-a će biti dodijeljena u svim kategorijama, a uz to prvi put će biti dodijeljena za poseban doprinos filmskom stvaralaštvu u BiH.