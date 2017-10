Atraktivna Španjolka Penelope Cruz oduševit će mnoge fanove ulogom Donatelle Versace u nadolazećoj seriji "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" koja donosi uzbudljivu priču o ubistvu poznatog italijanskog dizajnera Giannija Versacea.

Objavljen je drugi trailer za novu seriju reditelja Ryana Murphyja u kojem je prikazana Giannijeva sestra Donatella kako ljubi pod ispred kuće u Miamiju na kojem je modni mag ubijen 15. jula 1997. godine.



Kao ni prethodni trailer, ni ovaj nije mnogo otkrio o novoj seriji koja na male ekrane stiže početkom 2018. godine. Pored Penelope Cruz, u seriji glume i Edgar Ramirez, Ricky Martin te Darren Criss.



"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" će prikazati ubistvo Giannija te Donatellinu borbu nakon tragedije, kao i njen put u modni svijet.



Podsjećamo, Giannija je ubio obožavatelj homoseksualnih sklonosti, ali detaljne okolnosti i pravi motivi likvidacije do današnjeg dana ostali su nerazjašnjeni. Nakon njegovog ubistva, modnu kuću Versace preuzela je njegova sestra Donatella, koja se i danas nalazi na mjestu kreativne direktorice.