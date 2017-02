Romani i filmovi iz trilogije "Pedeset nijansi" jesu osvojili milionsku publiku, ali većina kritičara nije impresionirana.

Romani i filmovi iz trilogije "Pedeset nijansi" jesu osvojili milionsku publiku, ali većina kritičara nije impresionirana.

The New York Times piše da je "Pedeset nijansi: Mračnije" samo upola gledljiv, kao i njegov prethodnik.



Ugledni kritičar Peter Travers iz Rolling Stonea napisao je da je riječ o "nevjerovatno idiotskom filmu".



Novinar Independenta Geoffrey McNab kaže da mu je bilo muka gledati "Pedeset nijansi: Mračnije" ne zbog gotičke erotike, već zbog njegove krajnje blagosti.



"Ukoliko želite pogledati film o milijarderu koji ima mračnu stranu i nosi maske mnogo je bolje da pogledate Batmana", napisao je novinar Daily Mirrora Chris Hunneysett koji film "Pedeset nijansi: Mračnije" opisuje kao peglativan, blag i bez osobnosti.



Holivudska Biblija "Variety" kaže da je, bez obzira na strukturalne i psihološke nedostatke, teško ne uživati u ovom filmu.



"Sigurno je da film nije dosadan", napisao je Pete Hammond, kolumnista Deadlinea koji je filmu dao pozitivnu ocjenu.



"Postoji jedan značajan problem s filmovima trilogije 'Pedeset nijansi' koji je nemoguće ignorirati: Jamie Dornan je neuspjeh. Ali sve je to fantazija tako da nema štete. A ako milioni djevojaka ili momaka odu pogledati film i nasmiju se svijet će biti sretnije mjesto", rekla je filmska kritičarka Stephanie Zacharek.



The Guardian, Telegraph i The New Yorker još uvijek nisu sasvim razmotrili ovo filmsko ostvarenje.



Ali, budimo realni - sigurno je da će "Pedeset nijansi: Mračnije", kao i prvi film u franšizi, postići veliki uspjeh.