U emisiji "Veliki ekran" koja se emituje na BHT1 11. februara bit će riječi o patologiji na filmu

Jeziva emisija uključivat će scene obdukcije i sve ono što se događa u, za javnost zatvorenom prostoru mrtvačnica, a što je vrlo popularno i privlačno u filmovima, posebno u žanru trilera i horora."Specijalna emisija koju smo nazvali 'Filmski sat anatomije' trajat će 45 minuta i uz pomoć specijaliste sudske medicine, prof. dr. Nermina Sarajlića, šefa Katedre za sudsku medicinu na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, analizirat ćemo filmske scene obdukcije, pokušati saznati kako 'svijet mrtvaca' izgleda na filmu, a kako u realnosti", navodi se u najavi emisije.Dr. Sarajlić kao sudski vještak traga za uzrocima sumnjive smrti na leševima, a u studiju će govoriti o tome šta su vrlo popularne filmske zablude koje smo gledali i gledamo u svijetu filma. Rejting 16+ upozorava one s nešto slabijim želucima i živcima. Dr. Sarajlić će predstaviti medicinske instrumente koje koristi prilikom obdukcije."U emisiji ćemo vidjeti šta se dešava u tijelu nakon smrti, a posebno iznenađenje i najjeziviji scenografski elementi u ljudski organi u studiju 'Velikog ekrana', koji su nekada pripadali živim osobama", stoji u najavi.Bit će predstavljen novi film aktuelan u kinima "Autopsy of Jane Doe", horor u kojem je do u detalj prikazan proces obdukcije. Također, neće biti zaobiđena ni nekrofilija koja je kao patološki psihološki poremećaj iskorištena kao motiv u brojnim filmovima. Scene identifikacije leševa, te buđenje iz "lažne smrti" u mrtvačnicama... Ne propustite ukoliko vas zanima fizička realnost s onu stranu života i ako želite vidjeti kako se urednica emisije snašla u svijetu živih mrtvaca, poručuju autori emisije.