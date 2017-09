Oskarovac Damien Chazelle priprema mjuzikl serijal "The Eddy"

Damien Chazelle (Foto: EPA)

Damien Chazelle, koji je ove godine dobio Oscara za najboljeg reditelja za film "La La Land" i time postao najmlađa osoba u historiji koja je dobila tu nagradu, priprema mjuzikl "The Eddy" u obliku serije koji uskoro stiže na Netflix.

Damien Chazelle, koji je ove godine dobio Oscara za najboljeg reditelja za film "La La Land" i time postao najmlađa osoba u historiji koja je dobila tu nagradu, priprema mjuzikl "The Eddy" u obliku serije koji uskoro stiže na Netflix.

Radnja serije "The Eddy" koja će imati osam epizoda smještena je u Pariz i bit će fokusirana na vlasnika jednog pariskog kluba, njegov život, bend i grad koji ih okružuje.



Scenarij za ovu seriju potpisuje i Jack Thorne, a producent će biti Alan Poul, dobitnik Emmyja koji je radio produkciju na serijama "Six Feet Under" i "The Newsroom". Muziku će napisati Glen Ballard koji je sarađivao s Alanis Morissete na abumu "Jagged Little Pill".



Još uvijek nije poznato ko će glumiti u seriji.