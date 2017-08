Oliver Stone na SFF-u: Počastvovan sam što ću dobiti nagradu jer ona predstavlja osjećaje ljudi

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Zvijezda ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala i trostruki dobitnik Oscara, režiser Oliver Stone stigao je na crveni tepih gdje se pozdravio s mnogobrojnom publikom, a večeras će mu biti uručena nagrada "Počasno Srce Sarajeva".

Uoči dodjele nagrade, Stone je podsjetio da je bio u Sarajevu 2000. godine te da je tada vidio razrušen grad koji se sada izgradio i razvio.



"Čuo sam da nagrada Počasno Srce Sarajeva predstavlja osjećaje ljudi i jako sam počastovan što ću dobiti tu nagradu", rekao je Stone.



Na pitanje zbog čega se bavi društveno angažovanim filmovima, Stone je rekao kako mu je to u prirodi da je odrastao naučen da traga za istinom. Stone je radio i intervju sa Putinom što je privuklo pažnju publike u cijelom svijetu.



"Cilj mog intervjua bio je raditi na miru između dvije zemlje. Želio sam da Amerikanci čuju i razumiju šta Putin govori jer se on ne predstavlja na pravi način na Zapadu. Teško je doprijeti do zapadno-američkog uma. Putin je iskren čovjek kojeg jeste briga za odnose s SAD-om i vrlo sam impresioniran njime", rekao je Stone.



Istakao je kako je upoznao i Trumpa koji, za razliku od Putina, nije dovoljno iskusan, ali je pametan i razumije se u mnoge stvari.



"Nervozna su vremena, vidjet ćemo šta će biti", zaključio je Stone odgovarajući na pitanje od koje zemlje nam prijeti veća opasnost.