U četvrtak, 9. novembra, četiri nova filmska naslova dolaze na repertoar sarajevskog multipleksa Cinema City.

"Ubistvo u Orient Experssu" (Murder on the Orient Express) je kriminalistička drama nastala prema istoimenom romanu kraljice krimića Agathe Christie s glavnim likom Herculeom Poirotom. Zasigurno najzvjezdaniji film sezone u kojem glume Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Sir Derek Jacobi i mnogi drugi...Hercule Poirot je u Orient Expressu i prepoznaje veoma bliskog prijatelja. Zbog snijega su zaglavili na Balkanu, dvije noći poslije Istanbula. Iduće jutro Samuel Edward Ratchett nađen je izboden (12 uboda nožem) u svom kupeu. U vozu je s Poirotom bilo 13 osoba koje na prvi pogled nemaju ništa zajedničko ali to se promijeni kada se otkrije pravi identitet ubijenog i većine ostalih u vozu."Tanka linija smrti" (Flatliners) je naučno-fantastični horor u kojem se pet studenata medicine, u nadi daće saznati šta se krije nakon smrti, upušta u intrigantan ali izrazito opasan eksperiment. Zaustavljajući sopstvene otkucaje srca na nekoliko minuta, svako od njih doživi iskustvo blisko smrti. Vremenom istraživanje postaje sve opasnije pa su budući doktori prisiljeni suočiti se sa grijesima sopstvene prošlosti kao i boriti se sa paranormalnim posledicama prelaska na drugu stranu..."Samo za hrabre" (Only the Brave) je biografska drama nastala prema istinitoj priči jedne jedinice lokalnih vatrogasaca koji su postali jedan od najvažnijih elitnih vatrogasnih timova u zemlji. Dok većina nas bježi od opasnosti, oni idu prema njoj - oni bdiju nad našim životima, našim domovima, svime što nam je drago te stvaraju jedinstvo koje je usredotočeno na gašenje vatre..."Ekipa iz džungle" (Jungle Bunch) je animirana avantura temeljena na poznatoj TV seriji koja je 2014. dobila nagradu Emmy te je prikazivana u preko 180 zemalja.Maurice možda izgleda kao pingvin, ali on je pravi tigar iznutra! Odgojeni su ga tigrovi pa je on najsmotaniji Kung fu majstor ikada. Zajedno sa svojim prijateljima, namjerava održati red i pravdu u džungli, kao što je njegova majka održavala prije njega. Ali, to će biti teško, jer zla koala želi uništiti džunglu jednom zauvijek uz pomoć svoje vojske babuna.