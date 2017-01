Novi film franšize Star Wars dobio naziv "The Last Jedi"

Disney i Lucasfilm saopćili su danas da će novi nastavak Skywalker sage nositi naziv "Star Wars: The Last Jedi" (Ratovi zvijezda: Posljednji Džedaj).

Disney i Lucasfilm saopćili su danas da će novi nastavak Skywalker sage nositi naziv "Star Wars: The Last Jedi" (Ratovi zvijezda: Posljednji Džedaj).

"Imamo najveće fanove na ovoj ili bilo kojoj drugoj galaksiji. Uvažavajući naše fanove htjeli smo da upravo oni budu prvi koji će znati naziv sljedećeg poglavlja Skywalker sage. Star Wars: The Last Jedi (Ratovi zvijezda: Posljednji Džedaj)", stoji u saopćenju.



Za režiju i scenario zadužen je Rian Johnson, producenti su Kathleen Kennedy i Ram Bergman, a izvršni producenti su J.J. Abrams, Jason McGatlin i Tom Karnowski.



Premijera filma Star Wars: The Last Jedi zakazana je za 15. decembar 2017. godine.