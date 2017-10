Nova sezona "Stranger Things" donosi još strašnija čudovišta i napetije nevolje

Ljubitelji jedne od najboljih prošlogodišnjih serija "Stranger Things" uskoro će moći uživati u novim epizodama ove uzbudljive, fantastične i strašne avanture. Objavljen je trailer za drugu sezonu u kojoj kreatori obećavaju još veći spektakl.

Reditelji Matt i Ross Duffer već su pridobili pažnju publike kroz prvu sezonu serije. Kako su kazali, u nove epizode su uložili puno više novca nego u prošle te se očekuje još bolja borba glavnih likova s raznim nevoljama.



U novoj sezoni radnja serije smještena je u 1984. godinu, a nastavlja se godinu dana nakon događaja u prvoj sezoni. Serija donosi priču o dječaku koji iznenada nestaje nakon čega se njegova majka, policajac i prijatelj moraju suočiti sa zastrašujućim silama kako bi ga vratili.



Druga sezona imat će jednu epizodu više od prošle. Naslovi svih epizoda su Madmax, The Boy Who Came Back To Life, The Pumpkin Patch, The Palace, The Storm, The Pollywog, The Secret Cabin, The Brain i The Lost Brother.



Zanimljivo je kako se u novim epizodama vraća Eleven koju glumi Mili Bobi Braun, a čija sudbina je bila neizvjesna u prvoj sezoni. Inače, u seriji još glume Winona Ryderc, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Noah Schnapp i mnogi drugi.



Mnoge serije je teško shvatiti ukoliko se uključite u drugoj sezoni. Međutim, braća Duffer napravili su drugu sezonu "Stranger Things" kao samostalni nastavak.



"Postoje neka pitanja na koja ćete na kraju želleti odgovor, ali ideja je da druga sezona stvori novu napetost i ciljeve koje likovi žele postići do kraja posljednje epizode. Bit će nešto kao film za sebe, baš kao i prva sezona" otkrio je Ross Duffer.



Druga sezona "Stranger Things" premijerno će se početi prikazivati 27. oktobra.