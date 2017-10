Film "The Heyday of the Insensitive Bastards" je dramska komedija rađena prema istoimenoj knjizi Roberta Boswella, a zanimljivo je da se zapravo radi o studentskom filmu u kojem se pojavljuju značajna glumačka imena poput Natalie Portman i Kate Mare.

Film tretira nekoliko tema kao što su razvodi, a priče su smještene uglavnom u malim američkim gradovima. U sedam epizoda koje variraju od humornih do gorkih i dirljivih priča propituje se razlika između fantazije i stvarnosti, sjećanja i historije te radosti i agonije različitih ljudskih stanja.



U filmu glume James Franco, Kate Mara, Natalie Portman, Rico Rodriguez i Matthew Modine.



Film je zajednički uradak nekoliko studenata režisera, među kojima su Mark Columbus, Lauren Hoekstra, Sarah Kruchowski i Ryan Moody, a scenarij potpisuju Robert Boswell, Roxanne Beck, Neville Kiser, Marissa Matteo, Mona Nahm, Jessica Nikkel, Nicole Riegel, Teresa Sullivan i Jacqueline Vleck.



"The Heyday of the Insensitive Bastards" će se u američkim kinima pojaviti 27. oktobra.