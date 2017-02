Netflix je tokom nedjeljnog Super Bowla gledateljima omogućio kratki uvid u nadolazeću drugu sezonu serije "Stranger Things". Osim scena iz nove sezone, teaser je otkrio da serija stiže za Noć vještica.

Netflix je tokom nedjeljnog Super Bowla gledateljima omogućio kratki uvid u nadolazeću drugu sezonu serije "Stranger Things". Osim scena iz nove sezone, teaser je otkrio da serija stiže za Noć vještica.

Oglas je bio malo iznenađenje za one koji su pratili utakmicu između New England Patriotsa i Atlanta Falconsa. Video je počeo lažnom reklamom za Eggos, brend koji pravi vafle koji su omiljeno jelo Elevena, glavnog lika serije.



Video prikazuje djecu i odrasle u izmišljenom gradu Hawkins koji se suočavaju s posljedicama nadnaravnog svijeta. Slogan nove sezone je "Svijet se okreće naopako".



Fanovi su dijelili teaser ne krijući nestrpljenje zbog toga što će novu sezonu morati čekati do jeseni.



"Stranger Things" je naučno-fantastična serija čiji su autori Matt i Ross Duffer. Radnja prati misteriozni nestanak dječaka i istovremeno pojavljivanje neobične djevojčice s telekinetičkim sposobnostima koja pomaže prijateljima nestalog dječaka da ga pronađu.