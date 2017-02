Glumica Naomie Harris nagovijestila je povratak Daniela Craiga u James Bond franšizu prošle sedmice, na dodjeli nagrada OBE. Istakla je da vjeruje da će Craig reprizirati agenta 007 iz franšize "Spectre" u nastavak "Bond 25", jer fanovi i kolege žele da ta uloga ponovo pripadne njemu.

Harris je optimistična da "Spectre" neće biti posljednji film u kojem je Daniel Craig glumio Jamesa Bonda. Uvjerena je u to da on neće propustiti nastavak, s obzirom na to da je njegov portret agenta 007 u posljednjem nastavku donio veliki uspjeh.



"Činjenica je da su posljednja dva nastavka 'Spectre' i 'Skyfall' donijela najveću zaradu od svih filmova o Bondu. Ljudi ga vole kao Jamesa Bonda i oni očajnički žele da se on vrati. Znam i da naši producenti također očajnički žele da se on vrati. Tako da, mislim da je Daniel Craig jedina osoba koja treba uvjeravanja", kazala je Harris.



Međutim, do njega je da li on želi glumiti u "Bondu 25". Kako je istakla, Craig mora sam odlučiti želi li tu ulogu i odluke ne bi trebao donositi pod pritiskom. Uz to je istakla da je prerano raspravljati o tome da li je neophodno tražiti zamjenu za Craigovu ulogu agenta 007.



Kako trenutno stvari stoje, Craig treba potvrditi da li će preuzeti svoju ulogu u nastavku franšize, a prema pisanju Mail Onlinea, producenti su mu već ponudili veću zaradu za nastavak.



Još uvijek je neizvjesno da li će, kako je već ranije najavljivano, "Bond 25" biti snimljen do oktobra 2018. godine. No, producenti još uvijek nemaju svog novog Jamesa Bonda s obzirom na to da se još uvijek čeka Craigova odluka.