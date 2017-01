Dokumentarni film mladog bh. režisera Harija Šečića "U potrazi za domom" nakon projekcija u SAD-u bit će prikazan i u Sarajevu.

Film je nastao kao diplomski rad na Odsjeku za režiju Akademije scenskih umjetnosti pod mentorstvom profesora Miroslava Ćire Mandića.



Film je realizovan u SAD i BiH, a donosi nam priču o Seadu koji je preživjevši genocid u Srebrenici i kao izbjeglica sa suprugom stigao u SAD gdje je započeo novi život. Vozeći kamion ostvario je neku vrstu ''Američkog sna'', ali je posjeta Bosni, Potočarima i Srebrenici nakon deset godina u Americi u njemu probudila sjećanja i nostalgiju, kao i želju da se vrati u rodno mjesto. Danas živi i radi u kamionu na putevima širom SAD-a, redovno posjećuje domovinu i mašta o povratku.



Film je nastao u produkciji Udruženja građana ''Spektar'', te uz finansijsku podršku Općine Novi Grad Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, i kompanije BIH EXPRESS.



U realizaciji filma učestvovali su producenti Hari Šečić i Rita Csapo-Sweet, montažer Saša Peševski, kompozitor muzike Muhamed Latić (sa članovima benda The Last Location, Ahmedom Latićem i Edinom Mucićem), te dizajner zvuka Nenad Kovačević. Scenaristi filma su Hari Šečić i Miroslav Mandić.



Nacionalnu premijeru film je imao na 22. Sarajevo Film Festivalu gdje je otvorio 11. Program BH Filma, a svjetska premijera održana je na St. Louis International Film Festivalu 2016 u St. Louisu, SAD.



Projekcija će biti upriličena u petak, 27. januara s početkom u multimedijalnoj dvorani Kina Novi Grad s početkom u 18 sati. Ulaz je slobodan.



Hari Šečić je do sada snimio nekoliko kratkih filmova "Harvard Man", "Varijacije", "Ukradena sreća", "Praznik", Hugs", te televizijske mini serije pod nazivom "Priče iza diskrecione linije".