Legendarna francuska glumica Emmanuelle Riva koja je 2013. godine bila nominovana za Oscara za ulogu u filmu "Amour", preminula je u 89. godini, potvrdila je njena agentica.

Anne Alvares Correa je za Associated Press kazala da je Riva preminula u jednoj klinici u Parizu nakon duge bolesti.U svojoj dugogodišnjoj karijeri glumila je u brojnim ostvarenjima. Prvu glavnu ulogu imala je u filmu Alaina Resnaisa "Hiroshima Mon Amour" koji je premijerno prikazan na festivalu u Cannesu 1959. godine. Radila je sa slavnim rediteljima kao što su Jean-Pierre Melville, Gillo Pontecorvo, Marco Bellocchio, Philippe Garrel, Francois Mauriac i Krzysztof Kieslowski.U filmu "Three Colors: Blue" 1993. godine glumila je majku Juliette Binoche. Osim u filmu, imala je brojne televizijske i pozorišne uloge, a osim glumom bavile se pisanjem i fotografijom.Riva glumi i u filmu "Paris Pieds Nuts" koji se počinje prikazivati u martu. Prošle godine je na Islandu snimala scene za lik po imenu Alma, a film u kojem se pojavljuje se još snima. Correa kaže da je to bila njena posljednja uloga.Ipak, najpoznatija je po ulozi u filmu "Amour" za koju je bila nominovana za Oscar. Njeno ime će biti upisano u historijske knjige prestižne filmske nagrade jer je najstarija glumica koja je ikada nominovana za najbolju glumicu.Francuski predsjednik Francois Hollande je kazao da je Riva obilježila francusku kinematografiju.