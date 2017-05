Pet kanala, tri stotine filmova svake minute, sto dvadeset sati dnevno, stvorili su ljudi koji vole filmove, žive za smijeh i sreću, proživljavaju dramu i akciju, ne bi li se približili svojim idealima, filmovima, Vama. Najbolji filmovi koje ne želite propustiti su na CineStar TV Channels.

CineStar TV Channels grupacija filmskih kanala svoj televizijski program emitira u skladu sa željama vjernih gledatelja, te omogućuje najzabavnije i najbolje iskustvo."Zvijezde naših filmskih kanala CineStar TV Premiere 1 i CineStar TV Premiere 2, emitiraju premijerne naslove koji su imali svjetsku kino realizaciju i to sa odmakom od svega 12 do 16 mjeseci od početka prikazivanja u kinima! Osim premijernog filmskog sadržaja, CineStar TV Premiere 1 i 2 kanali omogućuju premium doživljaj gledanja televizije bez prekida filmova reklamama, a dostupni su i u HD rezoluciji. U CineStar TV Channels grupaciji nalaze se i obiteljski filmski kanal za sve generacije CineStar TV, za ljubitelje akcije tu je eksplozivan i adrenalinski filmski kanal CineStar TV Action&Thriller te neizostavni, zastrašujuće dobar CineStar TV Fantasy - jedinstveni kanal na tržištu koji objedinjuje žanrove misterije, fantazije, avanture, filmova katastrofe i strave i užasa sa stvorenjima od kojih se ledi krv u žilama." - saopšteno je iz Cinestara.Ususret toplijem vremenu, CineStar TV Premiere kanali gledateljima donose brojne premijerne uspješnice koje su do prije samo godinu dana punile kino dvorane. Tako će tijekom ljetnih mjeseci, između ostalih, premijerno biti prikazani kriminalistička akcija Zločinački um sa Ryanom Reynoldsom i Kevinom Costnerom u glavnim ulogama, ratna drama Pogled s neba sa Oskarovkom Helen Mirren, te nastavak lude komedije Moje grčko vjenčanje 2. Dodatno će nas zagrijati hollywoodski frajeri Ryan Gosling i Russell Crowe u komediji Dobri momci, te biografska drama Čovjek koji je spoznao beskonačnost sa zvijezdom filma Milijunaš s ulice Devom Patelom. Druga sezona serije Čarobni grad, vodi nas u Miami u davnu 1950. godinu i vrijeme mafijaških obračuna, dok će se za otkrivanje prljavih urota pobrinuti Idris Elba u akciji Crni dan u Parizu.Raspored emitiranja filmova i programa cijele grupacije televizijskih kanala možete vidjeti na https://cinestartvchannels.hr/raspored/