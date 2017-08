Najboljim rediteljima i rediteljkama, glumcima i glumicama te dugometražnim igranim, dokumentarnim, studentskim i kratkim filmovima, koji su prikazani u okviru 23. izdanja Sarajevo Film Festivala, dodijeljene su nagrade "Srce Sarajeva" na svečanoj ceremoniji u Narodnom pozorištu Sarajevo. Najboljim filmom 23. SFF-a proglašen je film "Strašna majka", gruzijske rediteljice Ane Urushadze.

"Strašna majka" je priča o 50-godišnjoj domaćici Manani koja je prisiljena odabrati između porodičnog života i svoje strasti – pisanja, koju je godinama potiskivalaNagradu "Srce Sarajeva" za najboljeg glumca dobio je Serban Pavlu iz filma "Druga strana nade"."Šokiran sam, ne zbog toga što sumnjam da sam dobar glumac. Ova nagrada pripada svima. Nagrada je biti ovdje, ovo je predivno", kazao je Haji.Najbolja glumica 23. SFF-a kojoj je uručeno "Srce Sarajeva" je Ornela Kapetani iz filma "Buđenje dana"."Ništa nisam pripremila jer nisam ovo očekivala. Hvala režiseru što me je odabrao za ovu ulogu. Hvala sjajnom žiriju. Ne smijem zaboraviti supruga i sina. Ovu nagradu posvećujem svojoj majci", kazala je Kapetani kroz suze.Reditelju Emanuelu Parvuu uručeno je "Srce Sarajeva" za film "Mede ili ne tako sjajna strana stvari".Najboljim dokumentarnim filmom proglašen je "Grad sunca" reditelja Ratija Onelija."Hvala Sarajevo za priliku da budemo ovdje", kazao je Oneli.U sekciji dokumentarni program specijalnu nagradu žirija dobio je film "Home" režisera Zdenka Jurilja.Studentski film koji je osvojio žiri i publiku na ovogodišnjem SFF-u je "Čistoća", bh. reditelja Nevena Samardžića. Inače, nagrada za najbolji studentski film se ove godine dodjeljuje prvi put."Nisam očekivao ovu nagradu i veoma sam zahvalan. Hvala vam, to je sve što mogu reći", kazao je Samardžić.Za najbolji kratki film proglašen je "Plavetnilo", rediteljke Antonete Alamat Kusijanović."Jako je teško reći bilo šta. SFF je bio moj prvi festival prije deset godina i ovo je moja prva nagrada. Čestitam mom kompletnom timu", kazala je Kusijanović.U ponoć će biti objavljeno i koji je film osvojio Nagradu publike.Predsjednik žirija Takmičarskog programa igranog filma ove godine bio je meksički reditelj, scenarista i producent Michel Franco. U žiriju su još bili Mark Adams, umjetnički direktor Edinburgh International Film Festivala iz Velike Britanije, Goran Bogdan, glumac iz BiH, Fatma Al Remaihi, direktorica Doha Film Instituta iz Katara i Melisa Sozen, glumica iz Turske.Žiri koji je ocijenio najbolji dokumentarni film čine Claas Danielsen, generalni direktor filmskog fonda Mitteldeutsche Medienförderung gmbh (MDM) iz Njemačke, Gitte Hansen, zamjenica direktora First Hand Films iz Švicarske i Želimir Žilnik, reditelj iz Srbije.Svoj glas za najbolji kratki film dali su Igor Drljača, reditelj i scenarista, srbijanska rediteljica Milica Tomović i Florian Weghorn, program menadžer Berlinale Talents iz Njemačke.Članovi žirija koji su ocijenili najbolji studentski film su Boaz Frankel, reditelj i montažer iz Izraela, Guillaume De Seille, producent iz Francuske te Teona Strugar Mitevska, rediteljica iz Makedonije.Ceremoniji dodjele glavnih festivalskih nagrada u Narodnom pozorištu prethodila je ceremonija na crvenom tepihu na kojem su se našle brojne filmske zvijezde iz BiH, regije i svijeta.U sklopu 18 programa 23. SFF-a publika je prethodnih sedam dana imala priliku pogledati 235 filmova, od čega 111 dugometražnih i 124 kratkometražna, 137 igranih, 70 dokumentarnih i 28 animiranih filmova. Za nagrade u svim regionalnim selekcijama SFF-a ove godine se takmičilo 46 filmova.Nakon dodjele nagrada, u Ljetnom kinu Raiffeisen će biti prikazan film "Velika bolest" Michaela Showaltera. Festivalska publika će i sutra imati priliku ponovo gledati pobjedničke filmove iz svih kategorija, i to u Narodnom pozorištu, Ljetnom kinu Raiffaisen, kinu Meeting Pointu, Multipleks Cinema City, Sarajevo Summer Screen, Pozorištu mladih, Ljetnom kinu Novi Grad, Kinu Novi Grad i MMC kinu Ilidža. Raspored projekcija bit će naknadno objavljen na stranici SFF-a Ceremoniju dodjele nagrada vodila je Amra Bakšić Čamo.