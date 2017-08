Najave iz Netflixa: Snima se novi sitcom s Michaelom Douglasom

Michael Douglas (Foto: EPA)

Netflix je najavio svoj veliki projekt - sitcom seriju "The Kominsky Method", u kojoj će glumiti Michael Douglas i Alan Arkin.

"The Kominsky Method" će imati 10 polusatnih epizoda koje će prikazivati život Sandyja Kominskog (Michael Douglas), bivšeg glumca koji je nekad bio nakratko slavan, a sada je cijenjeni holivudski učitelj glume. Alan Arkin će glumiti njegovog agenta.



Michaelu Douglasu će ovo biti prva televizijska uloga nakon četiri desetljeća. Posljednja serija u kojoj je glumio bila je "The Streets of San Francisco" prikazivana sedamdesetih.



Scenarij, zajedno s Douglasom, potpisuje Chuck Lorre, autor "Teorije velikog praska" i "Dva i po muškarca".



Osim toga, iz Netflixa su najavili kako će oni biti ti koji će emitirati novu vestern seriju braće Coen, ali i da su iz penzije izvukli Davida Lettermana. Nastavljaju najave novih velikih projekata.