Za Triljud Productions svi su čuli prije nekoliko mjeseci kada su premijerno prikazali film "Nikom Ništa" u Sarajevu. Oni su mladi talentovani ljudi, puni entuzijazma i visokoobrazovani, a spojila ih je ljubav prema filmu.

Za Triljud Productions svi su čuli prije nekoliko mjeseci kada su premijerno prikazali film "Nikom Ništa" u Sarajevu. Oni su mladi talentovani ljudi, puni entuzijazma i visokoobrazovani, a spojila ih je ljubav prema filmu.

Iza ove mlade ekipe stoje godine truda, rada i zalaganja. Većina njih su bili studenti kada su počeli raditi zajedno, a sada rade na profesionalnoj karijeri. U ekipi ih ima sedmero i svako svoj dio posla obavlja vrlo odgovorno."Članovi Triljud ekipe studirali su ili studiraju umjetnost, ekonomiju, sociologiju, anglistiku, informatiku i psihologiju. Ali mi pokušavamo da se odvojimo od tog pojma studenata, jer smatramo da nam ne treba ta 'zaštita'. Ili imaš dobar proizvod, što je u našem slučaju film, ili nemaš", rekao je za Klix.ba Mirnes Rašljanin, reditelj i producent.Godinama je radio na stjecanju iskustva i znanja potrebnih za snimanje filmova, a vremenom je napravio tim koji radi zajedno. Uprkos svim dešavanjima u BiH, odlučili su kao mladi ljudi u svojoj zemlji graditi budućnost i osnovali su Triljud."Bosna je puna mladih i talentovanih ljudi koji nemaju posla. Šteta je da njihov potencijal propadne pa je razumljivo zašto mnogi žele otići u inozemstvo. Ja sam ne bih nikada sve ovo mogao raditi i zato sam zahvalan što nas ima puno pa zajedno možemo pokušati nešto stvoriti u ovoj državi", kazao je.Film "Nikom Ništa" sada šalju na festivale, a nadaju se da će jednog dana doći i do Hollywooda. Za film su dobili pozitivne komentare i riječi podrške i ohrabrenja."Pravu reakciju možemo očekivati tek na festivalima i kada film bude javno prikazan. Sarajevo Film Festival nam je glavni cilj, budući da smo mi iz Sarajeva i u njemu smo snimali 'Nikom ništa'. Ali slat ćemo prijave na još mnogo festivala, od malih nezavisnih pa do Cannesa. Kad budemo dobili odgovore, tek tad ćemo znati naše pravo stanje. Mi svaki dan radimo na tome da uspijemo sljedeći korak, a dokle ćemo doći, to ćemo još vidjeti. Ako bismo došli do Hollywooda, zaista mislim da se niko od nas ne bi žalio", istakao je Rašljanin.Trenutno rade na komediji koju planiraju snimati u septembru, ako sve bude išlo prema planu. U toku je pisanje skripte, izrađuju web stranicu i rade na privlačenju sponzora i donatora. Inspiraciju pronalaze svugdje."Uvijek pratim neke male ljudske momente iza kojih možda stoji neka veća motivacija. Zanima me kako je došlo do toga, gdje bi moglo ići. Najvažnije je da čujem zanimljivu priču i onda ću od toga pokušati napraviti nešto vrijedno", rekao je Rašljanin.Otvoreni su za saradnju pa će tako za novu komediju imati kastinge u Tuzli, Zenici, Sarajevu i Mostaru u mjesecu maju. Na kasting se svako može prijaviti putem email adrese [email protected] Tim koji čine producent i režiser Rašljanin, dizajnerica produkcije Jasmina Babić, menadžer produkcije Amir Medošević, izvršni producent Alen Džanković i asistenti Klara Vlašić, Mujo Okić, Nadan Arnautović i Haris Krako primijer su kako se trudom, zalaganjem i voljom može nešto napraviti u našoj državi. Nadaju se da će i dalje imati podršku javnosti u ovakvim projektima jer na ovaj način žele raditi na promociji za dobrobit ne samo studenata i mladih, nego i cijele Bosne i Hercegovine.