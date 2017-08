Miro Purivatra: Ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala bilo je najuspješnije dosad

Miro Purivatra (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Posljednji dan Sarajevo Film Festivala obilježile su projekcije pobjedničkih filmova iz svih kategorija. Odlična festivalska atmosfera još uvijek je prisutna, a ulice u centru grada i dalje prepune turista iz svih dijelova svijeta. Direktor SFF-a Miro Purivatra smatra da je ovogodišnji SFF najuspješniji do sada.

Posljednji dan Sarajevo Film Festivala obilježile su projekcije pobjedničkih filmova iz svih kategorija. Odlična festivalska atmosfera još uvijek je prisutna, a ulice u centru grada i dalje prepune turista iz svih dijelova svijeta. Direktor SFF-a Miro Purivatra smatra da je ovogodišnji SFF najuspješniji do sada.

"Mi ćemo praviti svoju analizu, ali prema onome što smo do sada čuli, prema onome što su mediji objavili i što smatraju filmski profesionalci mislim da je ovo bilo najveće i najuspješnije izdanje SFF-a ikad", rekao je Purivatra.



Podsjetio je kako je ovogodišnje izdanje festivala trajalo dan kraće, a donijelo više filmova nego ikad na nekoliko novih lokacija.



"Osim toga smo imali rekonstruisano ljetno kino, fantastične goste, program za koji svi kažu da je jedan od boljih ovogodišnjih programa evropskih filmskih festivala. Ono što nas posebno raduje je to da smo ove godine imali više publike nego ikad", rekao je Purivatra.



Sarajevo Film Festival zvanično će biti zatvoren večeras posljednjom projekcijom u prostoru Summer Screena filmom "Dan oslobođenja" čiju režiju potpisuju Ugis Olte i Morten Traavik te projekcijom filma "Vozač" reditelja Edgara Wrighta u Ljetnom kinu Raiffeisen.



"Nakon toga slijedi zvanično zatvaranje i vatromet. Pozivam građane da dođu uživati u atmosferi grada, kao i koncertu Plavog orkestra koji nastupa nakon projekcije filma", rekao je.



Istakao je kako su proteklih sedam dana iz Sarajeva u svijet išle samo pozitivne vijest.



"To su vijesti koje ovaj grad treba, a festival je naš mali doprinos pravljenju pozitivne slike o Sarajevu", zaključio je Purivatra.