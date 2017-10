Matt Dillon na Antalija Film Festivalu: Nemojte počinjati da se bavite filmom zbog slave i bogatstva

Američki glumac Matt Dillon, kojem će večeras na Antalija Film Festivalu biti uručena nagrada za životno djelo, rekao je kako ne vidi sebe kao javnu i slavnu osobu, a mlađim kolegama poručio je da ne ulaze u svijet filma zbog slave i bogatstva, već zbog istinske želje i ljubavi prema tom poslu.

Američki glumac Matt Dillon, kojem će večeras na Antalija Film Festivalu biti uručena nagrada za životno djelo, rekao je kako ne vidi sebe kao javnu i slavnu osobu, a mlađim kolegama poručio je da ne ulaze u svijet filma zbog slave i bogatstva, već zbog istinske želje i ljubavi prema tom poslu.

"Ja sam glumac, filmski stvaralac i pripovjedač. Slava je dio toga, ali nije moja preokupacija", rekao je.



Na pitanje kako odlučuje u kojim ulogama će igrati, Dollon je naglasio značaj saradnje sa danskim piscem Larsom von Trierom s kojim je nedavno radio na filmu "The House Jack Built". U ovom filmskom ostvarenju, koje ćemo imati priliku gledati naredne godine, Dillon utjelovljuje serijsku ubicu.



"Kada sam pročitao scenario, to nije bio karakter nekoga koga sam želio igrati. Film je veoma mračan i odlučio sam to uraditi zbog mogućnosti da radim s nekim poput Von Triera. Htio sam da vidim šta možemo zajedno otkriti u tom procesu. Znao sam da će napraviti zanimljiv film i imati jasnu, kreativnu viziju", rekao je.



Dillon je također govorio o vlastitom iskustvu režiranja, odnosno krimi-trilerut "City of Ghosts" na kojem je radio 2002. godine zajedno sa Jamesom Caanom, Rose Byrne, Stellanom Skarsgardom i Gerardom Depardieuom .



"To je jedno od najboljih iskustava u mojoj karijeri. Volim režiju i mislim da mi ide dobro. To je bilo veoma dobro, ali i teško iskustvo. Šest godina je bilo potrebno da završimo taj film i nikada ne bih mijenjao to iskustvo", rekao je.



Govoreći o trenutnom stanju u filmskoj industriji, Dillon je istakao da se medij uvijek mijenja zbog porasta televizije.



"Televizija daje više mogućnosti za pričanje priča i odličan je medij jer tu priču možete pričati duže vremena. Međutim, ona nema magiju koju ima kino. Mislim da ne možete pobijediti kolektivno iskustvo sjedenja u kinu, sa svjetlima dok ste okruženi ljudima. To je ipak nešto prelijepo", rekao je.



Upitan da prokomentariše skandal sa Harveyom Weinsteinom, Dillon je rekao kako mu je to odvratno. Na kraju je mladim kolegama koji su tek kročili u svijet filma dao savjet da se uvjere da je to ono što vole i da ne počinju da se bave filmom kako bi bili slavni ili bogati.