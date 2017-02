Američko-britanski naučno-fantastični film "Life" dobio je svoj "Super Bowl" trailer koji otkriva scene u kojima ćete uživati od 24. marta 2017. godine.

Američko-britanski naučno-fantastični film "Life" dobio je svoj "Super Bowl" trailer koji otkriva scene u kojima ćete uživati od 24. marta 2017. godine.

Film redatelja Daniela Espinose i scenarista Paula Wernicka i Rhetta Reesea prati priču šestočlane ekipe na Međunarodnoj svemirskoj stanici koja dobija zadatak da izuči uzorak tla sa Marsa koji bi u sebi mogao sadržavati dokaz vanzemaljskog života.



Uloge tumače Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds i drugi. Originalna premijera trebala je biti održana 26. maja, ali je zbog podudaranja sa terminom premijere filma "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" pomjeren za kraj marta.